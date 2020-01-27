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27 січня • оновлено в 16:43
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Кросовер за 250 000 євро втопили майже відразу після придбання

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Незвичайна халепа спіткала новий кросовер Audi. Власник втопив свій автомобіль за кілька тижнів після придбання.

Як з'ясував OBOZREVATEL, ДТП трапилася в Нідерландах. Машина була куплена власником у автосалоні лише 4 січня, а вже в 20-х числах того ж місяця він утопив її в річці. Як саме це відбувалося – невідомо; можливо, водій не впорався з керуванням та вилетів з дороги.

Втоплений Audi RS Q8

Втоплений Audi RS Q8

112groenehart.nl

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Ситуація погіршується ще більше тим, що постраждав не звичайний Audi, а одна з найдорожчих моделей – заряджений RS Q8. У базі такий транспортний засіб коштує 200 00 євро, однак у цьому разі йдеться про більш просунуту версію (з 23-дюймовими колесами та чорною решіткою радіатора) за 250 000 євро. Цей представник є найпотужнішим у лінійці SUV Audi: він оснащений 600-сильним (800 Нм) V8 об'ємом 4,0 літри, з яким до "сотні" розганяється за 3,8 сек і набирає максимальну швидкість у 305 км/год. Не виключено, що така серйозна динаміка і зіграла злий жарт із нідерландцем.

Втоплений Audi RS Q8

Втоплений Audi RS Q8

112groenehart.nl

Втоплений Audi RS Q8

Втоплений Audi RS Q8

112groenehart.nl

Втоплений Audi RS Q8

Втоплений Audi RS Q8

112groenehart.nl

До речі, що стосується водія, він успішно вибрався з машини, причому залишився цілий та неушкоджений. А ось сам Audi RS Q8 довелося діставати з дна річки за допомогою спецтехніки. Увесь процес евакуації тривав три години.

Втоплений Audi RS Q8

Втоплений Audi RS Q8

112groenehart.nl

Втоплений Audi RS Q8

Втоплений Audi RS Q8

112groenehart.nl

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, у США вандали понівечили машину, якої ще навіть немає в продажу.

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Автор
Валентин Петров
Теги
нові авто курйоз
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