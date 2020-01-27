Кросовер за 250 000 євро втопили майже відразу після придбання

Незвичайна халепа спіткала новий кросовер Audi. Власник втопив свій автомобіль за кілька тижнів після придбання.

Як з'ясував OBOZREVATEL, ДТП трапилася в Нідерландах. Машина була куплена власником у автосалоні лише 4 січня, а вже в 20-х числах того ж місяця він утопив її в річці. Як саме це відбувалося – невідомо; можливо, водій не впорався з керуванням та вилетів з дороги.

Втоплений Audi RS Q8 112groenehart.nl

Ситуація погіршується ще більше тим, що постраждав не звичайний Audi, а одна з найдорожчих моделей – заряджений RS Q8. У базі такий транспортний засіб коштує 200 00 євро, однак у цьому разі йдеться про більш просунуту версію (з 23-дюймовими колесами та чорною решіткою радіатора) за 250 000 євро. Цей представник є найпотужнішим у лінійці SUV Audi: він оснащений 600-сильним (800 Нм) V8 об'ємом 4,0 літри, з яким до "сотні" розганяється за 3,8 сек і набирає максимальну швидкість у 305 км/год. Не виключено, що така серйозна динаміка і зіграла злий жарт із нідерландцем.

Втоплений Audi RS Q8 112groenehart.nl

Втоплений Audi RS Q8 112groenehart.nl

Втоплений Audi RS Q8 112groenehart.nl

До речі, що стосується водія, він успішно вибрався з машини, причому залишився цілий та неушкоджений. А ось сам Audi RS Q8 довелося діставати з дна річки за допомогою спецтехніки. Увесь процес евакуації тривав три години.

Втоплений Audi RS Q8 112groenehart.nl

Втоплений Audi RS Q8 112groenehart.nl

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, у США вандали понівечили машину, якої ще навіть немає в продажу.

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