Кожне п'яте – токсично: розкрилися несподівані факти тестів дитячих автокрісел

Німецький ADAC протестував 20 дитячих автокрісел і з'ясував, що частина з них не відповідає нормам ЄС.

Про це повідомляє німецький клуб. У черговому тесті всебічним випробуванням піддалися 20 нових крісел, як для зовсім маленьких дітей, так і для дітей старшого віку. Їх оцінювали на безпеку, зручність експлуатації, ергономіку і вміст шкідливих речовин. Всі крісла витримали випробування на безпеку при аварії, але чотири моделі зазнали невдачі через занадто високий вміст шкідливих речовин.

Вибираємо дитячі крісла newspress.co.uk

Результати тестів ADAC

Результати тестів дитячих крісел від ADAC adac.de

Оцінка: 0,5-1,5 – "дуже добре"; 1,6-2,5 – "добре"; 2,6-3,5 – "задовільно"; 3, 6-4, 5 – "досить"; 4, 6-5, 5 – "недостатньо".

Приємно відзначити, що показники 16 моделей по ряду оціночних критеріїв перевищують вимоги чинного європейського законодавства. Наприклад, захист від фронтального і бічного удару у крісел Besafe iZi Kid X3 i-Size (для дітей у віці від 1 до 4 років) стала кращою серед усіх дитячих крісел, протестованих ADAC з 2015 року.

Не обійшлося без зауважень. Так, в тесті на фронтальне зіткнення модель Hauck iPro Baby з iPro Base витримала випробування, але показники навантаження виявилися близькі до граничних. А модель Britax Römer Kidfix² S рекомендується використовувати з елементом для підтримки спини навіть для рослих дітей.

Тільки 4 крісла не пройшли перевірку через виявлені в тканинах неприпустимого рівня антипирена (добавка для збільшення вогнезахисту) і нафталіну, який, як вважається, має канцерогенний ефект.

Як писав раніше OBOZREVATEL, поліція має намір посилити покарання за порушення правил дорожнього руху.

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