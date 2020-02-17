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17 лютого • оновлено в 16:18
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Кожне 20 авто в Україні не можна перепродати: розкрився цікавий факт

1.3т
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Кожне 20 авто в Україні знаходиться під арештом чи заставою. Таку статистику повідала система для роботи з відкритими даними Opendatabot у Facebook.

Експерти Opendatabot проаналізували дані про 240 тис. автомобілів і з'ясували, що на 20 тисяч з них накладено арешт. Причиною тому часто слугують: несплачений власникомм штраф, борги за комунальні послуги, кредит у банку (на покупку авто, нерухомість або ж ТЗ знаходиться у заставі за цим кредитом), а також відкрите судове провадження щодо власника (або ж машина може "проходить по справі")

Кожне 20 авто в Україні не можна перепродати: розкрився цікавий факт

facebook.com/OpenDataBot

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Зрозуміло, власники таких авто не можуть ними вільно розпоряджатися. Тобто, якщо бажання продати арештоване і заставне авто, зробити це ніяк не вийде.

Кожне 20 авто в Україні не можна перепродати: розкрився цікавий факт

topgir.com.ua

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні були визначені переможці премії Автомобіль року в Україна 2020.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновини України
Теги
Законодавство б/к автомобіль авто
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