Коронавірус ефективніший за електромобілі: як "позеленіли" міста світу

Карантин – важлива міра в прагненні зупинити поширення коронавирусной інфекції COVID-19. Звісно, такі умови не могли не вплинути на ситуацію у великих містах.

Auto Motor und Sport провели власне дослідження, в рамках якого вивчили завантаженість доріг великих міст за допомогою Google Maps. Автори порівняли дані з актуальною ситуацією – після того, як багато країн закрилися на карантин і порадили своїм громадянам виходити з дому тільки в разі крайньої необхідності.

Хто впорався краще з "озелененням" міст – електромобілі чи коронавірус?

В результаті багато хто перестав користуватися автомобілями і громадським транспортом. У деяких місцях рух машин строго регламентують. Інші люди перестали з'являтися на вулиці через те, що роботодавець згідно з інструкціями відправив співробітників на домашній карантин.

Рим до вірусної інфекції auto-motor-und-sport.de

Рим після вірусної інфекції auto-motor-und-sport.de

Березневі зйомки карт показують, що дороги буквально "позеленіли" – настільки низьке спостерігається навантаження через відсутність заторів. Варто відзначити, що всюдисущі електромобілі навіть за кілька років не змогли наблизити "зелене" майбутнє, яке так наполегливо обіцяють і досі. Коронавірус впорався за пару тижнів!

Лондон до вірусної інфекції auto-motor-und-sport.de

Лондон після вірусної інфекції auto-motor-und-sport.de

Авжеж, поширення інфекції все ще є важливим питанням, а зупинка вірусу – пріоритетне завдання на даний момент. Але в багатьох країнах вже помітили поліпшення екологічного фону. Це безпосередньо пов'язують з поширенням COVID-19.

Берлін до вірусної інфекції auto-motor-und-sport.de

Берлін після вірусної інфекції auto-motor-und-sport.de

Звісно, дорожній транспорт, що у світовій статистиці дає шкідливі викиди на рівні похибки, тут жодного впливу не надав. Але зупинка виробництв справді вплинула на поліпшення ситуації з навколишнім середовищем і чистоту повітря.

Париж до вірусної інфекції auto-motor-und-sport.de

Париж після вірусної інфекції auto-motor-und-sport.de

Можна припустити, що останні події надихнуть профільні комітети на розробку нової системи та рекомендацій для підприємств, режим роботи яких включатиме адаптацію під періодичні зупинки виробництва для коригування викидів.

Копенгаген до вірусної інфекції auto-motor-und-sport.de

Копенгаген після вірусної інфекції auto-motor-und-sport.de

Авжеж, компанії відчують зниження прибутку, але такий формат роботи з періодичними простоями вже дає результати для навколишнього середовища. У будь-якому разі, спершу необхідно дочекатися припинення пандемії COVID-19. Будьте здорові!

Карантин – важливий аспект безпеки. Не нехтуйте обмежувальними заходами та залишайтеся вдома

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус вже дістався автомобільних реєстраційних номерів.

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