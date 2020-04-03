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3 квітня • оновлено в 12:18
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Кому карантин, а кому рідна мати: в США почастішали крадіжки авто

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Поліція США закликає автовласників проявляти велику пильність і не залишати машини незамкненими, а тим більше, з ключами в замку запалювання.

Наприклад, тільки в штаті Коннектикут за добу зафіксували 27 викрадень особистого автотранспорту. Причому, за словами власників, в двадцяти з них ключі були в машині.

За 24 години в американському штаті Коннектикут викрали 27 машин

За 24 години в американському штаті Коннектикут викрали 27 машин

newspress.co.uk

Поліція Хартфорда звернулася до всіх автомобілістів через Twitter з нагадуванням про елементарні правила безпеки і закликала закривати свої авто і не залишати ключі в машині.

Поліція також поділилася відео з камери спостереження зовні будинку, яка показує потенційного злодія, який намагається відкрити двері припаркованого Nissan. Після невдалої спроби відкрити двері, людина тікає разом з напарником.

Поліція розмістила відео з камери спостереження

Поліція розмістила відео з камери спостереження

twitter.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Україні придумали спосіб боротися з автовикрадачами.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
авто новини автокражі поліція
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