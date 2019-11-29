Компактний кросовер Kia Seltos отримав екстремальні версії

Компанія Kia представила в Лос-Анджелесі два концепти на базі нового кросовера Seltos.

Про це повідомляє прес-служба корейського виробника. Перший отримав назву Seltos Trail Attack Concept. Він призначений для любителів активного відпочинку на природі Автомобіль має світле забарвлення, а також укомплектований батареєю з восьми додаткових фар, здатних перетворити саму темну ніч в день.

Kia Seltos X-Line Trail Attack Concept & Seltos X-Line Urban Concept kiamedia.com

Поза доріг на допомогу водієві прийде система електронного повного приводу з блокуванням центрального диференціала, збільшений до 234 мм дорожній просвіт і "зубасті" шини. Лебідка, прихована за накладкою переднього бампера, допоможе подолати по-справжньому складні ділянки, а додатковий багажник на даху робить кросовер ще більш практичним.

Kia Seltos X-Line Trail Attack kiamedia.com

Kia Seltos X-Line Trail Attack kiamedia.com

Kia Seltos X-Line Trail Attack Concept & Seltos X-Line Urban Concept kiamedia.com

Seltos Trail Attack Concept оснащений турбованим 1,6-літровим двигуном, що працює в парі з 7-ступінчастою роботизованою коробкою передач DCT.

Новий кросовер Kia Seltos презентували в листопаді на автошоу в Лос-Анджелесі kiamedia.com

Найчастіше їзда в сучасному мегаполісі може бути не менш складним випробуванням, ніж пригоди на бездоріжжі. Саме для таких випадків дизайнери створили Seltos Urban Concept. Забути про недоліки дорожнього покриття дозволять збільшений на 51 мм кліренс, який до того ж забезпечує водієві більш високу посадку і поліпшений огляд в міському трафіку. Двигун і трансмісія аналогічні версії Seltos Trail Attack Concept.

Kia Seltos X-Line Urban Concept kiamedia.com

У списку опцій – додаткова світлотехніка, багажник на даху і захист моторного відсіку. Що стосується інтер'єру, то тут першу скрипку грає нова мультимедійна система з екраном діагоналлю 10,25 дюйма і широким функціоналом.

Kia Seltos X-Line Urban Concept kiamedia.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Kia готує новий Sorento.

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