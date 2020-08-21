Колишня республіка СРСР несподівано стала лідером світового автопрому

Колишня республіка СРСР, Казахстан, несподівано увійшла в лідери світового автопрому. Виявилося, що в розпал пандемії COVID-19 і карантину ця центральноазійська країна продемонструвала зростання продажу автомобілів, тоді як у більшості інших країн він обвалилився.

Як пише Асоціація казахстанського автобізнесу з посиланням на дані Асоціації Національних продажів автомобілів (NCSA), у травні цього року продаж автомобілів у світі скоротився на 31% – до 5,2 млн од. Американський ринок просів на 29%, британський – на 87%, а французький і німецький – на 47 і 49% відповідно. А ось Казахстан вийшов у плюс – приріст склав 19%.

В Асоціації казахстанського автобізнесу вважають, що очолити рейтинг найстабільніших авторинків світу Казахстану допомогли "узгоджені дії влади й автовиробників".

Відзначимо, що в світову статистику продажів авто NCSA включає 96 країн.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в сусідньому з Казахстаном Узбекистані планують налагодити виробництво електромобіля за 3000 доларів.

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