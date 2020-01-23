Китайці створили дуже дивний кросовер на базі Peugeot

Китайська компанія Dongfeng співпрацює з європейським концерном Groupe PSA, в який входять Peugeot, Citroen, DS і Opel. Прийдешній бюджетний кросовер – плід спільної роботи.

Новинку виконають на базі компактного седана Dongfeng Aeolus Yixuan (не намагайтеся це прочитати), який у своїй основі використовує модульну платформу від Peugeot 208 і Opel Corsa.

Нова модель Dongfeng вперше потрапила на фото autohome.com.cn

Цікаво, що спійманий на дорогах прототип швидше нагадує компромісний варіант між п'ятидверним гетчбеком і компактним універсалом. Такі автомобілі формують у Китаї окремий сегмент і користуються стійким попитом.

Dongfeng заявляв про кросовер. В такому випадку, автомобіль виглядає дивно autohome.com.cn

Але в найближчих планах автовиробник з Піднебесної заявляв про появу в модельному ряду саме кросовера. Швидше за все, саме його ми і бачимо. Поки варто відзначити лише рейлінги на даху (традиційний елемент для позашляховиків, який використовують і міські кросовери).

Новий Peugeot 208 побудований на тій самій платформі, що і Dongfeng int-media.peugeot.com

Напевно автомобіль отримає змінені бампери і щедре прикрашання темним незабарвленим пластиком для додаткової брутальності в дизайні. Однак під маскувальним камуфляжем цього поки не видно. Але інтер'єр неназваній новинці дістанеться від седана – з тими ж передньою панеллю, кермом і цифровим щитком приладів.

Інтер'єр нового Dongfeng виглядає просто і акуратно autohome.com.cn

У моторну гамму увійдуть два турбованих двигуна: 1.0 (125 к.с.) і 1.5 (150 к.с.), що працюють з 5-ступеневою механічною КПП і 6-ступеневою роботизованою коробкою. Седан Dongfeng Aeolus Yixuan коштує в Китаї від 10 000 доларів. Кросовер виявиться трохи дорожчим.

Так виглядає Dongfeng Aeolus Yixuan в кузові седан dongfeng-global.com

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