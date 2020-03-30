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30 березня • оновлено в 22:18
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Китайську підробку Toyota LC 200 показали живцем

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Китайський позашляховик Hengtian L4600 є копією Toyota Land Cruiser 200. Скоро автомобіль вирушить у продаж у Китаї, тільки з японською компанією ніхто нічого не узгоджував.

Фактично, Hengtian L4600 – це нелегальний клон Тойота Ленд Крузер 200. Правда, всі його кузовні панелі є розробленими заново та зовсім не уніфіковані з Toyota LC 200. Мабуть, тому відповідальну китайську компанію Hengtian Automobile не вдасться звинуватити в плагіаті.

Hengtian L4600 вперше показали на відео

Hengtian L4600 вперше показали на відео

autohome.com.cn

Однак об'єкт натхнення китайських дизайнерів очевидний. А цього достатньо для того, щоб почати розгляд на основі порушення прав інтелектуальної власності – до неї, зокрема, відноситься автомобільний дизайн.

Hengtian L4600 всередині намагається виглядати розкішним

Hengtian L4600 всередині намагається виглядати розкішним

autohome.com.cn

До того ж інженери скопіювали силову структуру та конфігурацію підвісок Toyota LC200. Відзначимо ще раз, що технічно позашляховик Hengtian жодним чином не пов'язаний із Тойота. Однак китайський уряд ревно захищає навіть найнахабніших своїх виробників. Тож важко сказати, до чого це призведе. Можливо, ми ще побачимо яскравий судовий процес.

Салон Hengtian L4600 вийшов дуже просторим

Салон Hengtian L4600 вийшов дуже просторим

autohome.com.cn

Повертаючись до L4600, який виявиться приблизно в три рази дешевшим за японський позашляховик, новинку вперше показали на відео. Схоже, зараз ми дивимося на найдорожчу модифікацію – зверніть увагу на комбіноване чорно-біле шкіряне (авжеж, штучне) оздоблення та велику кількість "дерев'яних" панелей із пластику.

Hengtian L4600 легко сплутати з Toyota Land Cruiser 200

Hengtian L4600 легко сплутати з Toyota Land Cruiser 200

autohome.com.cn

Toyota LC 200 в 2007 році продемонструвала канонічний дизайн

Toyota LC 200 в 2007 році продемонструвала канонічний дизайн

toyota.com

Варто відзначити, що, незважаючи на 7-місну конфігурацію салону, другий ряд крісел вийшов дуже просторим. Буде доступна модифікація і на 5 місць. Найдешевший позашляховик оснастять 3-літровим бензиновим мотором, потужність якого поки невідома. Топова версія отримає китайський двигун об'ємом 4,6 л на 286 к.с.

Можливо, Тойота подасть у суд на Hengtian

Можливо, Тойота подасть у суд на Hengtian

toyota.com

Вже цього року Hengtian L4600 вирушить у виробництво. Позашляховик напевно вийде на ринок до кінця 2020-го.

Як розповідав OBOZREVATEL, знаменитий позашляховик Toyota Land Cruiser 200 отримав повністю дерев'яну версію.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Hengtian Toyota бюджетний автомобіль китайський автомобіль позашляховик нові авто авто
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