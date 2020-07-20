Китайські електрокари можуть захопити світ своєю якістю та дешевизною

Існує велика ймовірність того, що електромобілі китайського виробництва можуть зайняти домінуюче становище на світовому авторинку. Таку думку висловив у своїй колонці оглядач видання Forbes Джеймс Морріс.

Морріс вже як кілька років вивчає тему автомобільного транспорту, зокрема, електричного та автономного. Проаналізувавши поточний стан справ, він прийшов до висновку, що Китай розвивається в напрямку електромобілів набагато швидше, ніж багато хто вважає. Ось його кілька доводів.

Geely Geometry A - один з численних китайських електромобілів Фото: ixbt.com

У питанні електричного транспорту Китай йде в ногу з західним світом, а в деяких аспектах навіть перевершує його. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2019 році в Піднебесній було продано 2,58 мільйона електромобілів, тоді як в Європі та США – 970 000 і 880 000 відповідно. Крім того, вже зараз в Китаї налічується найбільша кількість зарядок – на нього припадає аж 82% чарджерів, встановлених в світі.

Ще один важливий момент – Китай став виробляти електромобілі високої якості, які легко конкурують з моделями інших країн-виробників. Прикладом цього є Xpeng P7. У цього автомобіля дуже привабливий дизайн, відмінна динаміка (розгін від 0 до 100 – всього за 4,7 секунди), при цьому його ціна становить 36 000 доларів.

Xpeng P7. Фото: motor1.com

Водночас це не єдиний китайський електрокар, який конкурує з собі подібними з інших країн. Є інші моделі, представлені практично у всіх сегментах.

Xpeng P7. Фото: motor1.com

Більш низька ціна, хороша якість і привабливий дизайн, які з часом стають ще кращими – не єдині переваги китайських автомобілів. Є й інші чинники, які роблять їх все більш конкурентоспроможними. Одним з них є той факт, що Китай – це лідер з видобутку літію – металу, який вкрай необхідний для виробництва батарей. Для розуміння, серед всіх країн світу на КНР припадає 51% видобутку літію, тоді як на США – лише 2%.

Морріс вважає, що захоплення китайськими електромобілями світового ринку – це лише питання часу. Вплинути на ситуацію може лише кардинальна зміна політики урядом Америки, та й то, це навряд чи дасть стійкий довгостроковий ефект.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Skoda готує до виходу свій перший електричний кросовер.