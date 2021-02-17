Kia представила новий флагманський седан

Корейська компанія Kia презентувала новий флагманський седан Kia K8, який отримав ефектний дизайн та першим приміряв нову фірмову символіку.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новинка замінить у модельній гаммі друге покоління Kia K7, відоме на інших ринках під ім'ям Cadenza.

Автомобіль першим серед моделей компанії оформлений у новій фірмовій стилістиці та несе нову емблему. Модель привертає увагу оригінальним оформленням передньої частини з незвичайною інтерпретацією облицювання "ніс тигра" у разновеликих ромбах та аналогічних декоративних елементах, які прикрасили бампер. Вузька світлодіодна оптика розташована на стику бампера, крил та капота. Цікавою деталлю стала невеликі трикутні "плавники", що прикрасили задні бічні стекла.

Не менш ефектно виконана задня частина машини з світлодіодним оптикою і трапецієподібними хромованими патрубками, інтегрованими в фактурний бампер. Крім того, автомобіль багато декорований хромованими деталями, що підкреслюють преміальний статус новинки. За словами творців, при розробці дизайну Kia K8 вони черпали натхнення в образі сучасних яхт.

У салоні очікується повністю цифровий кокпіт, багате оздоблення зі шкіри та широкий функціонал мультимедійної системи. Автомобіль з'явиться на "домашньому" ринку у середині року, а пізніше його можна очікувати за межами Південної Кореї. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , електромобілі Kia, Ioniq та Genesis помічені на спільних випробуваннях.