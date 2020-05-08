Головна Новини
8 травня • оновлено в 13:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Картина маслом: елітні авто з України на парковці в Монако

6.5т
Читати матеріал російською

Багаті українці нерідко відвідують Монако на своїх авто. А деякі співвітчизникам це князівство настільки сподобалося, що вони, схоже, вирішили навіть в ньому пересидіти карантин.

У всякому разі, на це вказує фото двох елітних автомобілів на українських номерах, знятих нещодавно на одній з парковок Монако.

Rolls-Royce Wraith і Mercedes SLS AMG з України на парковці в Монако

Rolls-Royce Wraith і Mercedes SLS AMG з України на парковці в Монако

instagram.com/ukraine_cars

І Rolls-Royce Wraith і Mercedes SLS AMG, стоять по кілька сотень тисяч доларів, хоча останній вже не випускається. У той же час саме цей Роллс-Ройс прославився в інтернеті кілька років тому – на ньому був помічений священик Києво-Печерської Лаври.

Той самий Rolls-Royce Wraith, помічений в 2017 році

Той самий Rolls-Royce Wraith, помічений в 2017 році

topgir.com.ua

Як видно, у обох автомобілів також індивідуальні номери. Реєстрація - київська.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що український продавець картоплі на Rolls-Royce взяв участь в драг-рейсингу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Автоновини України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Автоновини України
Теги
фотографии курйоз Mercedes-Benz Rolls-Royce
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
32
2
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
17
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

Новини авто

Топпублікації

Топблоги