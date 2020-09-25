Їзда без ближнього світла фар за містом з 1 жовтня: яке передбачено покарання

З 1 жовтня по 1 травня автомобілісти повинні включати ближнє світло фар за межами населених пунктів в денний час доби. За порушення цього правила поліція нерідко виписує штраф, хоча на ділі таке покарання дуже суперечливе.

У тонкощах цього питання розбирався OBOZREVATEL.

Дійсно, зігідно з п. 9.8. ПДР України з 01 жовтня по 01 травня водії всіх механічних транспортних засобів за межами населених пунктом повинні включати денні ходові вогні, а в випадки їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар. Це правило діє цілодобово, тобто і вночі, і вдень.

Деякі водії часто не хочуть виконувати це правило, хоча велика частина все ж просто забувають про нього. В такому випадку, поліцейські часто притягують водіїв до адміністративної відповідальності за порушення п. 9.8. ПДР України за ч. 2 ст. 122 КУпАП та застосовують санкцію за таке порушення у вигляді штрафу в розмірі 425 грн. Однак в даному випадку дії правоохоронців є неправомірними через неправильне тлумачення ПДР і застосування норм КУпАП.

Так, ч. 2 ст. 122 КУпАП передбачає відповідальність за порушення правил використання зовнішніми світловими приладами, однак вона настає тільки тоді, коли водії їдуть без включених фар в темний час доби або в умовах недостатньої видимості. До цього їх чітко зобов'язує інший пункт ПДР – 19. Крім того, та сама стаття передбачає покарання за порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, а ось про покарання за невключення прилади під час руху – нічого не говориться.

Водночас включення ближнього світла фар у світлу пору доби є попереджувальним сигналом саме під час руху (п. 9.1 (г) ПДР).

Таким чином, штрафу за невключення фари за містом в денний час доби не існує. За порушення цього правила є тільки попередження.

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