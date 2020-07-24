Блогер купив новий УАЗ Патріот і розібрав автомобіль, щоб показати всі проблеми. Російські користувачі мережі вже висловили невдоволення низькою якістю.

Автори відео зняли з автомобіля майже все. Скриншот відео

Так, автор ролику в цілому відзначив поступове покращення конструкції позашляховика і боротьбу автовиробника з характерними проблемами. Але традиційні недуги моделі залишилися.

Позашляховик УАЗ Патріот в максимальній комлектации "Статус" коштує майже 1,4 млн. рублів (близько $19 000). Саме такий автомобіль і став героєм відео. Є питання до якості складання. Наприклад, показали кабелі задніх ліхтарів, які під обшивкою кузова кріпляться на пластелін.

Кабелі кріпляться за допомогою пластеліну. Скриншот відео

УАЗ Патріот іржавіє відразу після заводу. Скриншот відео

УАЗ Патріот іржавіє відразу після заводу. Скриншот відео

Як зазначив блогер, на російській машині необхідно робити серйозний антикорозійний захист, при цьому для найбільш якісно виконаних робіт салон потрібно демонтувати. На відео показали іржу кузова відразу в декількох місцях. При цьому автомобіль абсолютно новий.

Іржавіє: росіян розлютила якість нового УАЗ Патріот Скриншот сайту drom.ru

Іржавіє: росіян розлютила якість нового УАЗ Патріот Скриншот сайту drom.ru

Іржавіє: росіян розлютила якість нового УАЗ Патріот Скриншот сайту drom.ru

Користувачі мережі іронічно відреагували на якість UAZ Patriot з заводу. Інші поділилися відвертим гнівом, адже характерні проблеми моделі досі не вирішені.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про чергові деталі зовнішності нового УАЗ Патріот, який планують зробити суперником Toyota Land Cruiser Prado.