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31 жовтня • оновлено в 18:30
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Ілон Маск допоможе? У Росії задумали радикально побороти пробки

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У новій стратегії транcпортного розвитку Москви будуть використовуватися технології Hyperloop Ілона Маска, Big Data і штучний інтелект.

Про це повідомляє сайт Ferra.ru. Серед численних завдань, які обіцяють вирішити американські фахівці – збільшення пропускної спроможності транспортної мережі, підвищення ефективності роботи транспорту, розвиток метро, організація багаторівневих паркінгів.

Затори на дорогах

Затори на дорогах

newspress.co.uk

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Також експерти проаналізують можливості застосування різних нових технологій, наприклад, можливість застосування Big Data і впровадження Hyperloop Ілона Маска, глави компанії Tesla.

Проект Hyperloop Ілона Маска

Проект Hyperloop Ілона Маска

spacex.com

Розробкою стратегії транспортного розвитку Москви буде займатися американська консалтингова компанія McKinsey, так як власна розробка була визнана неефективною.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Зеленського називають ідеї Hyperloop дурницею.

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Тема
Новини автосвіту
Місце
Росія Москва
Теги
Tesla Hyperloop
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Дикинис Марина
Дикинис Марина
Илон Маск взял все идеи и разработки советской науки Я согласна у Илона вся наука вздор . Единственное что он объявил что мы живём по созданной голограмме это не возможно пока проверить Он хороший менеджер
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