Ілон Маск допоможе? У Росії задумали радикально побороти пробки

У новій стратегії транcпортного розвитку Москви будуть використовуватися технології Hyperloop Ілона Маска, Big Data і штучний інтелект.

Про це повідомляє сайт Ferra.ru. Серед численних завдань, які обіцяють вирішити американські фахівці – збільшення пропускної спроможності транспортної мережі, підвищення ефективності роботи транспорту, розвиток метро, організація багаторівневих паркінгів.

Затори на дорогах newspress.co.uk

Також експерти проаналізують можливості застосування різних нових технологій, наприклад, можливість застосування Big Data і впровадження Hyperloop Ілона Маска, глави компанії Tesla.

Проект Hyperloop Ілона Маска spacex.com

Розробкою стратегії транспортного розвитку Москви буде займатися американська консалтингова компанія McKinsey, так як власна розробка була визнана неефективною.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Зеленського називають ідеї Hyperloop дурницею.

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