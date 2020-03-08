Жіночий автомобіль – особливий транспортний засіб, про який AutoOboz розмірковує кожного дня. Ми знаємо багато прикладів подібних машин, але сьогодні все не так просто.

Яким повинен бути автомобіль для жінок? Гарним, маленьким, новим, або рожевим і круглим? Або, навпаки, грізним позашляховиком, що дарує своїй власниці почуття впевненості? І чи доречно взагалі розділяти автомобілі для чоловіків та жінок?

Щоб розібратися в цьому питанні грунтовно, ми дізналися думку цільової авдиторії та отримали цікаву жіночу відповідь про ідеальний автомобіль. Дивуємося разом, якою має бути така машина.

Маленький кабріолет або великий позашляховик? Кращий жіночий автомобіль ще ніколи не був настільки багатогранним

Наберіть у найближчій пошуковій системі слова "автомобіль для жінок", і ви, безсумнівно, побачите Nissan Micra, Mini Cooper, VW Beetlle або Daewoo Matiz в найгіршому разі. Всі вони, звісно, будуть рожевими і з туфелькою в трикутнику на задньому склі. Шановні творці стереотипів, зверніть, будь ласка, свою пильну увагу на життя жінки в XXI столітті. Цей процес давно перестав бути спокійним, розміреним і обмеженим кухнею і домашнім побутом. Якщо колись був таким.

Зараз жінка, крім всіх закладених в ній богом функцій, виконує незліченну кількість побічних справ, при виконанні яких автомобіль повинен стати їй помічником, але ніяк не компактною прикрасою, яка підходить в тон до сумочки. Отже, від імені всіх жінок, що мене підтримують, дозвольте винести низку вимог до Нового ідеального жіночого автомобілю.

Пошукова система дійсно видає безліч червоних і рожевих машин. Багато з них – компактні міські авто з милим дизайном

Перше, що мене турбує – це практичність. Уявіть, що вам потрібно посадити в автомобіль трьох дітей (один з яких буде в дитячому кріслі), безсумнівно, у кожного величезний рюкзак, а у немовляти ще й гігантська сумка з усім необхідним для стабільного протікання життєвого процесу. Пакети з продуктами, речі для хімчистки, собаку, планшети з робочими проєктами і діловий костюм, який бажано розмістити подалі від дітей. Звісно, кожна жінка має свій особистий арсенал, іменований дамською сумочкою, чималі габарити якого відомі всім без опису. І бажано викроїти трохи місця для запасного колеса, домкрата і хоча б найнеобхідніших інструментів.

Наступний, не менш важливий пункт, – це безпека. В першу чергу ми дбаємо про своїх чад. Так як розвозити їх до школи, басейну, гуртку крою та шиття доводиться часто нам, то безпека не може залишитися без належної уваги. Авжеж, ви можете запропонувати нам Honda Odyssey або Ford Galaxy, але! Я хочу знайти ідеальний ЖІНОЧИЙ автомобіль. Повірте, коли потрібно встигнути зробити тисячу справ за одну годину, дуже важко залишатися жіночною та елегантною за кермом сімейного мінівену. А саме такими – ніжними і красивими – хочуть нас бачити чоловіки. Хлопці, нічого особистого, але, справді, скільки можна? За вікном сучасний світ, і я знаю, що таке седан, гетчбек та універсал. І я хочу керувати дійсно гарним автомобілем. Виходить, ми з вами не такі вже й різні?

Мінівени дуже зручні, проте майже завжди виглядають нудно topgear.com.ph

Щоб ви розуміли, жінка від жінки різниться, в нашому світі кожна з нас – яскрава індивідуальність, абсолютно не схожа на жодну зі своїх подруг (ну нічого собі). У нас різні цілі та смаки, але ніхто інший про це не підозрює. Тому, при створенні автомобіля для жінок, у головах проєктувальників існує проблема. Точніше, я знаю, що це проблема. Автомобіль для прекрасної половини – це кліше. Кругленьке, маленьке, дурнуватого вигляду кліше. Ідеальний вибір для транспортування косметички. І така авдиторія дійсно є.

Ті ж з нас, хто керує домашнім господарством, користується мінівеном. Проте, це сумна сірість, як варена селера, якщо ви мене розумієте. Але де компроміс? За горизонтом чоловічої уяви існують жінки, яким потрібен стильний і здатний автомобіль. У гонитві за зручною красою ми звертаємося до світу "чоловічих" автомобілів. Там існує низка чітких вимог, і все повинно виглядати гідно. Мені це підходить.

Великі кросовери і представницькі седани – популярні автомобілі для чоловіків

Ще варто приділити належну увагу дрібницям. Наприклад, я готова зробити пару зайвих рухів для відкриття бардачка. Тому що протягом всього іншого часу я хочу бути впевнена у безпеці документів, адже від своїх дітей можна очікувати чого завгодно. Це як розумна кришка для пляшки кондиціонера-ополіскувача із захистом від дітей. Невже так важко знайти схоже рішення для автомобіля?

А найжахливіше – це наше майбутнє. Коли діти стануть набагато старшими і трохи самостійнішими, а у жінки з'явиться більше вільного часу, проводити дозвілля або елементарно прибути на співбесіду на мінівені – зовсім не кращий варіант. Стереотип про багатодітну матір може зіграти поганий жарт з деякими планами на майбутнє. Так, наше життя не обмежується домашньою футбольною командою юніорів та недільним пирогом. Тож, на мій погляд, за правильною еволюцією поняття "жіночий автомобіль", коли ви наступного разу шукатимете щось подібне, пошукова система надасть результати на зразок Hyundai Sonata, Citroen C-Elysee та Volvo V60.

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