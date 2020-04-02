І це ще дешево! Як виглядає Lada Vesta за 60 000 євро

В Угорщині за дуже великі гроші продають Lada Vesta. Однак це не звичайний седан-бюдежтнік – мова йде про спортивну модифікацію (класу TC1), що була розроблена для чемпіонаті світу з кузовних гонок (WTCC).

Всього було побудовано чотири спортивних Вести – їх підготувала заводська команда Lada Sport до гоночному сезону-2015. Створення одного такого автомобіля обійшлося АвтоВАЗу в 1 млн євро, тому цінник у 60 000 євро за даний екземпляр ще не так шокує на фоні цього.

Lada Vesta за 60 000 євро racecarsdirect.com

Як і багато інші машини для WTCC, спортивна Lada Vesta має мало чого спільного з серійним авто. Зокрема, вона оснащена 1,6-літровим 380-сильним двигуном від французької компанії Oreca, секвентальною трансмісією Xtrac, незалежною підвіскою з амортизаторами Öhlins, а також повністю переробленим під гонки кузовом з карбоновими зовнішніми панелями і антикрилом.

Lada Vesta за 60 000 євро racecarsdirect.com

У 2016 році АвтоВАЗ вирішив піти з WTCC, і всі чотири Лади були передані французькій команді RC Motorsport. Але поїздити на них новим власникам вдалося лише раз – під час чемпіонату 2017 року. Після цього кузовні гонки скасували, а самі автомобілі такого класу перестали використовувати через їх дорогою розробки та обслуговування.

Lada Vesta за 60 000 євро racecarsdirect.com

Lada Vesta за 60 000 євро racecarsdirect.com

Lada Vesta за 60 000 євро racecarsdirect.com

У підсумку, унікальні Лади потрапили до приватних рук, і ось одна з них переїхала до Угорщини, де після нетривалої участі в місцевому чемпіонаті опинилася у продажу. Як зазначається в оголошенні, ресурс двигуна ще розрахований на 3000 км (мотор Öhlins потрібно перебирати кожні 6 тисяч).

Експерти вважають, що 60 000 євро – це ще недорого за спортивну Ладу. Найчастіше автомобіля для WTCC не потрапляють у продаж: вони зберігаються або у самих гоночних команд, або знаходяться на стендах музеїв.

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