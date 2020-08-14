І це не BMW: водії яких авто найчастіше порушують ПДР.

Аналітична компанія з Німеччини Verivox провела цікаве дослідження – її експерти з'ясували, водії яких моделей автомобілів найчастіше потрапляють на штрафи через порушення ПДР (для цього за основу були взяті дані за договорами страхування).

Всупереч стереотипам, виявилося, що найбільшими порушниками є власники Audi, а не BMW. Причому Ауді розташувалася не тільки на першому місці, але й на другому – це моделі Allroad Quattro та А5 відповідно. Крім того, в десятку "найкращих" увійшли ще три (!) Автомобіля з логотипом "чотирьох кілець" – Audi TT, Audi A6, Audi Q5. Вони потрапили на 6-е, 7-е і 10-е місця відповідно.

Що стосується інших позицій, "бронза" дісталася ... Skoda Superb.На четвертому місці йде BMW 5 серії, на п'ятому – Mercedes CLK. Також за БМВ закріпилася і дев'ята позиція – "відзначилися" власники 3-Series. Що ж стосується 8-го місця, то на ньому урочисто знаходиться Volvo V70, пише presseportal.de.

Водії яких авто найчастіше порушують ПДР

AUDI Allroad Quattro AUDI A5 SKODA Superb BMW 5 MERCEDES-BENZ - CLK AUDI Audi TT AUDI A6 VOLVO V70 BMW 3 AUDI Q5

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Швейцарії сталася найдорожча ДТП року – в ньому розбили машин на $ 4 млн.

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