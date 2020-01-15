Hyundai офіційно представила свою відповідь BMW X5 і Audi Q7

Преміальна марка Genesis (суббренд компанії Hyundai Motor) представила у Південній Кореї свій флагманський кроссоввер GV80. Новинка кине виклик Volvo XC90, Mercedes-Benz GLE, BMW X5 і Audi Q7.

Як з'ясував OBOZREVATEL, новий кросовер є прямим однокласником вищевказаних європейців. У довжину Genesis GV80 досягає 4945 мм (+ 23 мм в порівнянні з X5), ширину - 1975 мм (-29 мм), а висоту - 1715 мм (-30 мм). Розмір колісної бази – 2955 мм проти 2975 мм у БМВ.

Genesis GV80 hyundaimotorgroup.com

Genesis GV80 розроблявся спільно студіями у Південній Кореї, США та Німеччини під керівництвом головного конструктора Hyundai Motor Group Люка Донкерволке. Автомобіль вийшов схожим на в седан G80, що же випускається, при цьому буква "V" в назві GV80 означає "універсальність, яку може запропонувати тільки позашляховик Genesis".

Genesis GV80 hyundaimotorgroup.com

Genesis GV80 hyundaimotorgroup.com

Genesis GV80 побудований на задньопривідний архітектурі, але поряд з моноприводной модифікацією у кросовера є повнопривідна версія. Кузов автомобіля – сталевий, проте двері, капот та кришка багажника зроблені з алюмінію.

Genesis GV80 hyundaimotorgroup.com

Genesis GV80 hyundaimotorgroup.com

Характерною дизайнерської рисою машини стала п'ятикутна радіаторна решітка Crest Grille, з боків від якої розташовується двох'ярусна світлодіодна оптика. У задній частині машина примітна похилим дахом та "загостреними" віконцями C-стійки. Ну а якщо детальніше придивитися, то можна помітити, що "корма" вийшла дещо схожою на Bentley Bentayga.

Genesis GV80 hyundaimotorgroup.com

У салоні GV80 повсюди присутня розкіш. Салон оброблений стьобаною шкірою і деревом, є вставки з алюмінію. Перед водієм розташовується цифрова приладова панель діагоналлю 12,3 дюйма, трохи лівіше –широкоформатний 14,5-дюймовий дисплей мультимедіа, а під правою рукою – тачскрін для введення рукописних даних. За замовчуванням автомобіль є п'ятимісцевим, але якщо побажає клієнт, можна додати ще дві крісла, таким чином, перетворивши машину на розкішний 7-місцевий лайнер.

Genesis GV80 hyundaimotorgroup.com

Genesis GV80 hyundaimotorgroup.com

Genesis GV80 hyundaimotorgroup.com

Під капотом Genesis GV80 розташувався новітній 3,0-літровий шестициліндровий дизель на 278 сил та 588 Нм, однак пізніше у гамі з'являться ще два бензинових турбомотора – 2.5 (4 циліндри) потужністю 300 к.с. та 3,5-літровий V6 віддачею 380 л.с. Всі двигуни стикуються з зі звичайною восьмиступіневою автоматичною коробкою передач, що керується за допомогою електронного селектора на центральній консолі.

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Оснащення у Genesis GV80 багате. Кросовер спорядили активною системою шумозаглушення, передньою підвіскою, яка самостійно регулює свою висоту в залежності від дороги (для цього вона використовує передню камеру-аналізатор), трьохзонним клімат-контролем, інтелектуальним круїз-контролем з можливістю автоматичної зміни смуги під час руху по шосе і системою контролю втоми водія з внутрішньосалонною камерою, яка відстежує стан та міміку водія. У повнопривідного кроса також прередбачений електронний задній диференціал, а ось пневмопідвіска не передбачена в жодній з версій, і навіть – за доплату. Ще з цікавого – 10 подушок безпеки, є навіть центральний Airbag, який розкривається між передніми сидіннями, запобігаючи зіткненню водія та переднього пасажира.

Genesis GV80 hyundaimotorgroup.com

У Південній Кореї новинка вже доступна для замовлення. Мінімальна ціна Genesis GV80 у заднеприводном виконанні – 57 000 доларів. Повнопривідна модель оцінена від 60 000.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, Hyundai представила новий бюджетний седан.

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