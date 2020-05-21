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21 травня • оновлено в 20:05
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Honda з розгоном до 100 км/год за 1,1 с — найшвидший автомобіль

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Зовсім необов'язково купувати дорогий суперкар, щоб швидко розганятися. Його все одно обжене стара Honda Civic. У всякому разі, це демонструють майстри команди P-Racing.

Хонда Сівік п'ятого покоління, варто відзначити, зазнала серйозних технічних доопрацювань. Її чотирициліндровий двигун об'ємом 2,2 л за допомогою найпотужнішої турбіни навчився видавати 1500 к.с. Але це ще не все.

Неймовірна Honda Civic – найшвидший автомобіль у світі

Неймовірна Honda Civic – найшвидший автомобіль у світі

скріншот відео

Передній привід залишився в минулому – тепер Honda отримала чотири ведучих колеса. Дуже доречне нововведення, враховуючи неймовірно високу потужність. Ще в автомобілі замінили КПП.

Неймовірна Honda Civic – найшвидший автомобіль у світі

Неймовірна Honda Civic – найшвидший автомобіль у світі

скріншот відео

В результаті розгін до 100 км/год займає всього 1,1 с. Чверть милі, трохи більше 400 м, машина долає за 7,45 с з вихідною швидкістю близько 300 км/год. Це світовий рекорд. На відео нижче можна здивуватися неймовірним здібностям автомобіля.

Серед американських ентузіастів Honda Civic – дуже популярна модель для тюнінгу. Але таких результатів ще не демонстрував ніхто.

Як розповідав OBOZREVATEL, в Україні виявили найпотужніший седан у світі.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Honda суперкар тюнінг б/к автомобіль авто
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