Honda створила суперника Renault Sandero. Перші зображення

Honda City – компактна модель японської компанії. Раніше було представлено бюджетний седан. Тепер з таким же ім'ям підготували п'ятидверний гетчбек.

Як стало відомо OBOZREVATEL, нову Хонда Сіті показали на патентних зображеннях. Автовиробники завжди захищають дизайн своїх нових моделей у патентних бюро. Завдяки цьому можна уважно вивчити зовнішність Honda City 2021 модельного року.

Honda City 2021 – нове бюджетне авто global.honda

Новий бюджетний гетчбек Хонда розміром з Renault Sandero (який і буде його основним конкурентом) спереду повністю повторює дизайн седана City. Лінія бічного скла і двері за формою також відповідають чотирьохдверці. В основі лежить платформа від нової Honda Jazz 2020.

Корма City 2021 отримала спортивний дизайн global.honda

Задня частина передбачувано отримала новий дизайн з іншим бампером і стильними ліхтарями досить агресивного виду. Напевно модель перш за все орієнтують на молодих покупців, яким важливий яскравий дизайн нової машини.

У профіль нова Honda City виглядає збалансовано global.honda

У двох Honda City, швидше за все, буде однаковий салон global.honda

Салон Honda City в п'ятидверному кузові поки не показали, але він повинен повністю відповідати такому в седані.

Седан Хонда Сіті 2021 вже розсекречено global.honda

Ззаду новий гетчбек відрізняється від уже представленої City global.honda

Напевно модель отримає той же літровий турбований двигун на 122 к.с. і 173 Нм крутного моменту, що поєднується з безступеневим варіатором. Офіційна прем'єра гетчбека відбудеться до кінця 2020 року.

В основі сімейства Honda City використано компоненти Honda Jazz global.honda

Renault Sandero – один з найпопулярніших автомобілів у цьому класі group.renault.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найдешевшу модель Honda, яка скоро з'явиться на європейському ринку.

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