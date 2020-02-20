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20 лютого • оновлено в 20:31
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Honda створила суперника Renault Sandero. Перші зображення

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Honda City – компактна модель японської компанії. Раніше було представлено бюджетний седан. Тепер з таким же ім'ям підготували п'ятидверний гетчбек.

Як стало відомо OBOZREVATEL, нову Хонда Сіті показали на патентних зображеннях. Автовиробники завжди захищають дизайн своїх нових моделей у патентних бюро. Завдяки цьому можна уважно вивчити зовнішність Honda City 2021 модельного року.

Honda City 2021 – нове бюджетне авто

Honda City 2021 – нове бюджетне авто

global.honda

Новий бюджетний гетчбек Хонда розміром з Renault Sandero (який і буде його основним конкурентом) спереду повністю повторює дизайн седана City. Лінія бічного скла і двері за формою також відповідають чотирьохдверці. В основі лежить платформа від нової Honda Jazz 2020.

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Корма City 2021 отримала спортивний дизайн

Корма City 2021 отримала спортивний дизайн

global.honda

Задня частина передбачувано отримала новий дизайн з іншим бампером і стильними ліхтарями досить агресивного виду. Напевно модель перш за все орієнтують на молодих покупців, яким важливий яскравий дизайн нової машини.

У профіль нова Honda City виглядає збалансовано

У профіль нова Honda City виглядає збалансовано

global.honda

У двох Honda City, швидше за все, буде однаковий салон

У двох Honda City, швидше за все, буде однаковий салон

global.honda

Салон Honda City в п'ятидверному кузові поки не показали, але він повинен повністю відповідати такому в седані.

Седан Хонда Сіті 2021 вже розсекречено

Седан Хонда Сіті 2021 вже розсекречено

global.honda

Ззаду новий гетчбек відрізняється від уже представленої City

Ззаду новий гетчбек відрізняється від уже представленої City

global.honda

Напевно модель отримає той же літровий турбований двигун на 122 к.с. і 173 Нм крутного моменту, що поєднується з безступеневим варіатором. Офіційна прем'єра гетчбека відбудеться до кінця 2020 року.

В основі сімейства Honda City використано компоненти Honda Jazz

В основі сімейства Honda City використано компоненти Honda Jazz

global.honda

Renault Sandero – один з найпопулярніших автомобілів у цьому класі

Renault Sandero – один з найпопулярніших автомобілів у цьому класі

group.renault.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найдешевшу модель Honda, яка скоро з'явиться на європейському ринку.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
новини Renault Honda нові авто бюджетний автомобіль авто
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