Хочуть бути як Ілон Маск? КамАЗ показав перший безпілотний електробус

У Росії презентували новий прототип безпілотного електричного автобуса.

Він призначений для пересування по дорогах з твердим покриттям з використанням даних цифрових карт, систем навігації та органів технічного зору, повідомив офіційний сайт "КамАЗа".

Так, для демонстрації можливостей ШАТЛу в динамічному режимі було визначено шлях, довжиною 650 метрів, розташований всередині обгородженої по периметру закритої території. Безпілотний автобус може здійснювати зупинку для посадки і висадки пасажирів, визначених службою руху і обраних користувачами із запропонованого списку на маршруті.

Пасажири зможуть управляти системою відкривання дверей, вибору зупинки для висадки, аварійної зупинкою, викликом допомоги, ручним відкриванням дверей, а також використовувати USB-порт для зарядки електронних пристроїв. Слід зазначити, що кузов виконаний з композитних матеріалів, а рама виготовлена ​​з використанням алюмінієвих матеріалів, що дозволило максимально знизити масу електробуса.

Прототип безпілотного електробуса КамАЗ! pic.twitter.com/RAcQjMXD3X - Рустам Мінніханов (@RusMinnikhanov) 12. Juni 2018

Також на них встановлена ​​платформа для передачі сигналу 5G-модемів. На сервер "КамАЗа" в онлайн-режимі одночасно надходить і телеметрична інформація про параметри руху і режим роботи вузлів і агрегатів електробуса. Дана інформація збирається з датчиків, встановлених в транспортному засобі.

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