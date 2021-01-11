Головний позашляховик українських 90-х: яким був Jeep Grand Cherokee

Новий Jeep Grand Cherokee, що дебютував зовсім нещодавно, – найважливіша модель бренду. В Україні в 90-х роках минулого століття це був головний позашляховик, тож машина до певної міри символічна.

AutoOboz згадав усі покоління легендарної моделі, щоб підготуватися зустріти позашляховик нової генерації. Як завжди, автомобіль зазнав серйозних змін. Але про все по черзі.

Перший Jeep Grand Cherokee з'явився майже 30 років тому як відповідь на зростання популярності позашляховиків, які покупці хотіли експлуатувати в комфортному міському середовищі.

Попри те, що позашляхові якості на цьому тлі відходили на задній план, Grand Cherokee був на багато що здатний за межами рівного асфальту. І все це в поєднанні з розкішним інтер'єром, який виявився комфортним місцем для будь-якої сім'ї. Офіційно машина не продавалася в Україні, але саме цей автомобіль став одним із символів "лихих дев'яностих".

В американській компанії оцінили ринковий успіх нової моделі. Було очевидно, що виробник потрапив точно в ціль з набором ключових якостей Jeep Grand Cherokee. Тому друге покоління виявилося вдосконаленою модифікацією моделі першої генерації.

Компанія вирішила не ризикувати і обмежитися акуратною роботою з оновленнями. Кузов вийшов більш "пухким" і обтічним, що дозволило позашляховику мати більш сучасний вигляд, а інтер'єр зробили ще розкішнішим.

Початок XXI століття повернув моду на різкий кутастий дизайн. Jeep Grand Cherokee, будучи однією з найважливіших американських машин в історії автопрому, мусив вчасно реагувати на модні тенденції. Так з'явилася модель третього покоління.

Зовні позашляховик мав як ніколи сучасний вигляд і здавався дуже міцним автомобілем. Насправді так воно й було, та з'явилися певні претензії до якості інтер'єру. У компанії вирішили заощадити, тому розробили візуально нуднуватий салон, оздоблений недорогими матеріалами. З цього погляду машина починала сприйматися як продукт масового сегмента.

Ситуація погіршувалася на тлі суперництва з більш якісним преміальними європейськими моделями, та й американські конкуренти нагодилися в сегмент, який продовжував збільшуватися. Але цього разу Jeep компенсував "втрати" в цікавий спосіб – за допомогою спортивної модифікації Grand Cheroke SRT8 з 6-літровим двигуном V8 потужністю 420 к.с.

Покупцям такий позашляховик дуже сподобався, адже багато хто пригадав, що традиційний повнопривідний автомобіль до того ж повинен бути дуже потужним.

Четверта генерація моделі виготовляється протягом 11 років. Автомобіль протримається на конвеєрі ще щонайменше один рік, поряд із машиною п'ятої генерації. Чому компанія так зволікала з оновленням?

Коли WK2 побудували на платформі Mercedes ML (сьогодні – Mercedes GLE), материнський Chrysler ще перебував в альянсі з німецьким брендом. Щойно шляхи компаній розійшлися, стало зрозуміло, що наступний Grand Cherokee буде заснований на інших агрегатах. Але з підготовкою власної платформи в Jeep не поспішали.

Тепер американський виробник перебуває в альянсі з італійцями, тому новий позашляховик отримав архітектуру Alfa Romeo. Мабуть, найбільш несподіваний вибір для Grand Cherokee. Проте світ прийме автомобіль саме таким. До того ж варто розраховувати на якісну європейську керованість завдяки італійським фахівцям.

Колишній же автомобіль поки залишиться в лавах. І це чудова новина для шанувальників традиційного американського автомобілебудування. Більш ніж за 10 років позашляховик покоління WK2 зазнав кілька масштабних модернізацій, завдяки яким виробнику вдалося вирішити більшість "дитячих хвороб" моделі. Автомобіль побудовано на перевірених агрегатах, тому з надійністю і можливим ремонтом питань не виникає. Можна сміливо резюмувати, що досі актуальний Jeep Grand Cherokee з гордістю передасть естафету своєму наступнику, який ще має зарекомендувати себе.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав історію електромобілів Toyota – компанії, яка дивиться на сегмент "зеленого" транспорту дуже своєрідним способом. Деякі напрацювання японців в цьому напрямку дійсно дивують.