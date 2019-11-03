"Гине більше, ніж в АТО": як і чому в Україні будуть зобов'язувати перевозити дітей в автокріслах

Після ухвалення закону, що передбачає покарання за перевезення дітей не в автокріслах, українці неоднозначно сприйняли нововведення. Тепер штрафуватимуть усіх, хто не купив дитяче автокрісло.

Відповідний закон 29 жовтня підтримали 332 депутати. Він набуде чинності після підписання Президентом України. Цікаво, що не всі розуміють, як це відіб'ється на житті громадян і для чого такий закон взагалі потрібен.

Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

ПДР і раніше вимагали перевозити дітей належним чином, але, як це часто буває, далеко не всі ставляться до цього серйозно. Ухвалений закон передбачає покарання за недотримання правил.

Дітки автокрісло – необхідний захід для забезпечення безпеки дитини

Основні положення:

перевезення дітей віком до 12 років або зростом менше 145 см повинно здійснюватися в спеціальних автокріслах;

штраф за порушення правил перевезення становить 510 грн, у разі повторного порушення протягом року – 850 грн;

Нацполіція займеться розглядом справ про адміністративні правопорушення з перевезення дітей;

нововведення зачеплять і таксі, але не повинні торкнутися маршруток – для них існують окремі правила перевезення пасажирів;

крім того, заборонено перевозити дітей віком до 16 років в кузовах вантажного транспорту;

заборонено здійснювати перевезення організованих груп дітей у темний час доби.

За коментарями OBOZREVATEL звернувся до відомого українського журналіста і багатодітного батька Дмитра Гордона: "Правильний закон, я вважаю. В Європі і в усьому цивілізованому світі не можна перевозити дітей без спеціальних дитячих крісел. Мені взагалі подобається ставлення Михайла Юрійовича Бродського до проблеми смертей на дорогах, він молодець. Він піднімає дуже правильно цю тему, я стежу за його постами у Фейсбуці. Один із небагатьох, хто дійсно піднімає цю тему. Тому що у нас гине на дорогах людей набагато більше, ніж в АТО. І взагалі це можна зменшити в рази. Тому ухвалення такого закону – одна зі сходинок до того, щоб скоротити смертність на дорогах".

Використання дитячих автокрісел знижує смертність на дорогах

Багато українців незадоволені ухваленим законом. Незважаючи на беззаперечні переваги в питанні безпеки дитини, які забезпечують дитячі автокрісла, доведеться витратитися на покупку в приблизному діапазоні 300-5000 грн. Дорогі моделі доходять до 20 тис. грн і вище.

При цьому найдешевші, як правило, представляють собою бустери (сидіння без спинки) для дітей старшого віку. Моделі ж для маленьких пасажирів вагою до 10 кг обійдуться набагато дорожче. Зрозуміло, вартість також залежить від конструкції: крісла з жорстким каркасом, який забезпечує високий рівень безпеки, – найдорожчі.

Новий закон торкнеться і таксі, однак на громадський транспорт не поширюватиметься

Цікаво також, що максимальне навантаження розрахованих на найбільшу вагу крісел – 36 кг. Але вимога зобов'язує належним чином перевозити всіх дітей віком до 12 років або зростом до 145 см. Як бути, наприклад, з 11-річним пасажиром зі зростом 144 см і вагою 40 кг – невідомо.

Стурбовані і в багатодітних сім'ях. Навіть одне автокрісло може виявитися для конкретної сім'ї надто дорогим придбанням, не кажучи вже про три і більше дітей. "А життя дитини скільки коштує?" – питає Дмитро Гордон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українським автомобілістам уже порекомендували перевзутися в зимову гуму.

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