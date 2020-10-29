Genesis презентував новий преміальний кросовер

Корейський бренд Genesis представив абсолютно нову модель – середньорозмірний кросовер Genesis GV70.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Довгоочікуваний GV70 стане п'ятою моделлю в гамі бренду Genesis, доповнивши існуючі моделі седанів G70, G80 і G90, а також більший SUV GV80. Як і інші моделі компанії, GV70 побудований на задньопривідній платформі, а в якості альтернативи покупці зможуть замовити версію з повним приводом.

Зовнішність новинки сформований в новому дизайнерському стилі "Атлетична елегантність", який повинен підкреслити спортивність і потужності характеристики автомобіля. І дійсно, кросовер виглядає дуже самобутньо за рахунок великого облицювання радіатора і "двоповерхової" светотехнике як спереду, так і ззаду. У профіль машина більше схожа на спортивний універсал за рахунок обтічних купеобразних форм і спадаючої поясної лінії.

Крім базової версії, компанія Genesis представила також версію GV70 Sport. Вона відрізняється іншим переднім бампером і 21-дюймовими дисками G-Matrix, а також темним хромованим декором і патрубками вихлопної системи збільшеного діаметру.

В оздоблені інтер'єру версія Sport отримала ексклюзивні кольори і матеріали, включаючи спортивне кермо і карбонові вставки на приладовій панелі і дверях.

Протягом найближчих двох місяців, Genesis проведе фінальні тести приблизно 100 примірників GV70 на дорогах Південної Кореї перед офіційним запуском новинки в серійне виробництво.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , в США "розсекретили" оновлений седан Genesis G70.