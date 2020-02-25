Geely випустила дешевий кросовер з захистом від коронавірусу

Компанія Geely представила новий кросовер під назвою Icon. Автомобіль вже надійшов у продаж і пропонує цікаве оснащення.

Як з'ясував OBOZREVATEL, Geely Icon мали показати на спецзаході, але через епідемію, що спричинена коронавірусом, виробник обмежився онлайн-презентацією. Причому дизайн моделі показали ще восени минулого року, а тепер новинку розсекретили повністю – включно з оприлюдненням цін.

Geely Icon autohome.com.cn

Geely Icon являє собою компактний кросовер, довжина якого становить 4350 мм (розмір колісної бази – 2640 мм). Зовні новинка дуже схожа на Range Rover Evoque, хоча загалом її дизайн можна назвати оригінальним.

Geely Icon autohome.com.cn

Geely Icon autohome.com.cn

Уже в базі Geely Icon пропонує повністю світлодіодну оптику, цифрові екрани приладової панелі та мультимедіа (обидва – діагоналлю 10,25 дюймів), клімат-контроль, круїз-контроль, систему безключового доступу, а також підігрів передніх крісел. Але, що цікавіше, автомобіль отримав нову систему очищення повітря, яка вбиває шкідливі елементи повітря, зокрема віруси й бактерії. Така "фішка" стала відповіддю Geely на коронавірус – з огляду на останні події, вона може забезпечити підвищений інтерес публіки до нової моделі.

Geely Icon autohome.com.cn

Geely Icon autohome.com.cn

Топові варіанти моделі також оснащуються камерою кругового огляду, адаптивним круїз-контролем, бездротовою зарядкою для телефону, контролем рядності руху, моніторингом "сліпих" зон, автоматичним паркувальником та адаптивними фарами.

Під капотом авто – 1,5-літровий 3-циліндровий турбмотор, який Geely розробила спільно з Volvo. У звичайному виконанні такий двигун видає 177 к.с. і 255 Нм, а у варіанті з 48-вольтовим стартер-генератором, що допомагає ДВЗ під час пікових навантажень – 190 сил і 300 Нм. Зістиковується мотор з 7-швидкісним роботом, вся тяга передається виключно на передню вісь.

Geely Icon autohome.com.cn

Geely Icon autohome.com.cn

Geely Icon autohome.com.cn

Geely Icon autohome.com.cn

Вартість Geely Icon, залежно від версії, варіюється в діапазоні від 16 500 до 18 300 доларів. Поки що автомобіль доступний лише в Китаї, але трохи пізніше він повинен виїхати за його межі.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Geely представила ще один кросовер, який здивував незрозумілою назвою.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!