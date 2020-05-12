Фото нового Mercedes-Benz S-Class здивували мережу

Китайським фанам Mercedes-Benz вдалося сфотографувати нове покоління флагманської моделі S-Class без камуфляжу, і тепер ці фото жваво обговорюються шанувальниками марки по всьому світу.

2021 Mercedes-Benz S-Class без камуфляжу потрапив в об'єктиви в Китаї instagram.com/liucunyi

Зовнішність і інтер'єр нового Mercedes-Benz S-Class розсекречені до прем'єри, яка запланована на друге півріччя поточного року. Один з тестових зразків вдалося сфотографувати в Китаї. Автору вдалося сфотографувати дизайн інтер'єру та екстер'єру моделі.

2021 Mercedes-Benz S-Class instagram.com/liucunyi

У новому поколінні Mercedes-Benz S-Class отримав революційні зміни в дизайні. Повністю змінилася світлотехніка: фари стали більш вузькими, а на зміну вертикальним ліхтарям прийшли гострокутні горизонтальні, що заходять на кришку багажника.

Дизайн приладової панелі S-Class радикально змінився instagram.com/liucunyi

Нова радіаторна решітка стала більш масивною, а замість двох хромованих вставок ззаду залишилася одна. Судячи з вигадливого переднього бампера, на фото – версія в пакеті AMG.

2021 Mercedes-Benz S-Class instagram.com/liucunyi

Не менш радикально змінився і салон моделі. На зміну двом екранам, об'єднаним під одним склом, прийшли два роздільних модуля.

Для задніх пасажирів підготували пару знімних планшетів instagram.com/liucunyi

Перший являє собою вже звичну для багатьох цифрову приладову панель. Другий, збільшений в розмірах, займає практично всю центральну консоль. Ще кілька знімних планшетів підготували для задніх пасажирів.

2021 Mercedes-Benz S-Class instagram.com/liucunyi

Раніше OBOZREVATEL вже розповідав про новий флагмані концерну зі Штутгарта, але тоді вигляд машин був розкритий лише частково.

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