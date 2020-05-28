Фото дірявої наскрізь Toyota Camry стало хітом інтернету

У соцмережі Reddit (популярна в США) з'явилося фото дуже незвичайної Toyota Camry, яке практично відразу стало вірусним. Автомобіль спантеличив користувачів своїм зовнішнім виглядом.

Інтерес викликало те, що сфотографована Toyota Camry 1990-х років більше схожа на "швейцарський сир", ніж на автомобіль. Машина в буквальному сенсі слова зрешечена отворами – від передніх крил до заднього бампера. Більш того, навіть на B-стійці і колесах (конструктивні елементи, що впливають на безпеку) були зроблені дірки. Також у седана відсутні дверні ручки.

Toyota Camry, яка вся в отворах reddit.com

Яка була мета такого тюнінгу, не зовсім ясно. Є припущення, що власник захотів зробити свою машину дуже легкою – можливо, для кращої динаміки або меншої витрати палива. А може просто заради забави.

Така ж Тойота, але в нормальному стані autoevolution.com

Але, що цікаво, ця Кемрі – не перший автомобіль, кузов якого суцільно заповнений отворами. Британська студія тюнінгу Karmann Konnection зараз займається будівництвом схожого авто, але на базі Porsche (проект отримав назву 911 Ever). Однак, на відміну від Тойоти, в німецькому спорткарі отвори робляться не на зовнішніх панелях автомобіля, а прихованих частинах кузова – таким чином, фахівці хочуть істотно знизити масу машини, але роблять це не таким явним чином.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в США до сих пір рекламують Тойоту початку 1990-х років.

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