Ford вирішив ефектно відзначити 55-річчя моделі Bronco

Величезний інтерес, викликаний дебютом нового рамного позашляховика Ford Bronco і родинного кросовера Ford Bronco Sport, в компанії вирішили використовувати "по повній програмі".

З нагоди 55-річчя Bronco компанія Ford представила 5 яскравих концептів – Bronco Outer Banks Fishing Guide, Bronco Trail Rig, Bronco Sport Trail Rig, Bronco Sport TOW RZR і Bronco Sport Off-Roadeo Adventure Patrol. Вони демонструють практично безмежні можливості для тюнінгу і величезний вибір фірмових аксесуарів для Bronco і Bronco Sport.

Ford Bronco Outer Banks Fishing Guide. Фото: media.ford.com

Зокрема, Bronco Outer Banks Fishing Guide сподобається фанатам риболовлі, які зможуть закріпити вудки і рибальське сидіння на поперечині між передніми крилами.

Ford Bronco Outer Banks Fishing Guide. Фото: media.ford.com

А концепт Bronco Trail Rig призначений для підкорювачів бездоріжжя. Він оснащений модульним переднім бампером, лебідкою Ford Performance, потужним трубчастим каркасом замість дверей і експедиційним багажником зі спецінвентарем.

Ford Bronco Trail Rig. Фото: media.ford.com

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На базі моделі Bronco Sport, побудували кілька концептів. Так, Trail Rig отримав багажник на даху, 31-дюймові шини BFGoodrich і ліфтованную підвіску, що збільшила кліренс на 25 мм.

Ford Bronco Sport Trail Rig. Фото: media.ford.com

А Bronco Sport TOW RZR адаптований під буксирування вантажів масою до тонни і отримав причіп OffGrid.

Ford Bronco Sport TOW RZR c фірмовим причепом. Фото: media.ford.com

Крім того, для патрулювання фірмових позашляхових розважальних полігонів Off-Roadeo компанія підготувала спецверсію Bronco Sport Off-Roadeo Adventure Patrol. Першу таку локацію Ford має намір відкрити наступного літа в Остіні, штат Техас.

Ford Bronco Sport Off-Roadeo Adventure Patrol. Фото: media.ford.com

Off-Roadeo Adventure Patrol отримав кріплення в багажнику під два велосипеда... Фото: media.ford.com

... а на капоті є майданчик для посадки квадрокоптера. Фото: media.ford.com

А ось вже цієї осені спеціально підготовлений гоночний Bronco R візьме участь в змаганнях SCORE Baja 1000.

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