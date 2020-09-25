Ford представив спортивну версію Puma ST

У Європі стартував продаж нового спортивного кросовера Ford Puma ST.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новий предcтавітель сімейства Puma продовжить традиції спортивних моделей марки, несучих фірмове позначення ST.

Новинка отримає в своє розпорядження трициліндровий двигун 1.5 Ecoboost з можливістю відключення одного циліндра при низьких навантаженнях. Він розвиває потужність 200 к.с., а максимальний обертовий момент досягає 320 Нм. У парі з ним працюватиме виключно 6-ступінчаста "механіка", а привід здійснюється на передні колеса.

Puma ST має чотири режими роботи силового агрегату (Eco, Normal, Sport і Track), а також 2 режими роботи системи стабілізації з можливістю її відключення. В якості опції можна замовити диференціал Quaife і систему Launch Control.

Від звичайної Puma новинка відрізняється більш жорсткою спортивною підвіскою з амортизаторами Hitachi та іншими пружинами. Крім того, автомобіль отримав більш потужну гальмівну систему, власні настройки рульового управління і 19-дюймові легкосплавні диски.

Зовні відрізнити версію ST можна по аеродинамічному обвісу з великим заднім спойлером. У салоні з'явилися "ковші" Recaro з розвиненою бічною підтримкою і відповідний декор.

На спринт до першої "сотні" кросовер витрачає 6,7 с, а максимальна швидкість досягає 220 км / ч. Європейські дилери вже готові приймати замовлення на новинку, а вартість в Великобританії стартує з позначки в 28500 фунтів стерлінгів (1 024 475 грн).

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