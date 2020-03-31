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31 березня • оновлено в 16:39
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Ford і навіть BMW: які авто поліція РФ викидає на смітник

2.1т
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У мережі з'явилися ексклюзивні фото одного з автомобільних звалищ Росії. На них можна побачити ряд цікавих машин, які колись перебували на службі у правоохоронців, але тепер виявилися викинутими.

На звалищі налічується приблизно з десяток міліцейських і поліцейських автомобілів, від деяких з них залишилися лише кузова, хоча є й такі, які виглядають цілком цілими.

Списані авто поліції РФ

Списані авто поліції РФ

carakoom.com

Серед "представлених" машин є Ford Focus ще першого покоління і навіть легендарна BMW 3-Серії в кузові Е46. Решта ж екземпляри це в основному ВАЗи (в тому числі, Ниви і Самари), Газелі та УАЗи.

Списані авто поліції РФ

Списані авто поліції РФ

carakoom.com

Списані авто поліції РФ

Списані авто поліції РФ

carakoom.com

Також на цьому кладовищі затесалося пару ексклюзивів, яким, вочевидь, правильніше було б перебувати в музеї – BMW 5-серії E34 у міліцейській лівреї та РАФ-2203 у рідкісному жовто-червоному забарвленні (швидка допомога СРСР).

Списані авто поліції РФ

Списані авто поліції РФ

carakoom.com

Списані авто поліції РФ

Списані авто поліції РФ

carakoom.com

Списані авто поліції РФ

Списані авто поліції РФ

carakoom.com

Списані авто поліції РФ

Списані авто поліції РФ

carakoom.com

Списані авто поліції РФ

Списані авто поліції РФ

carakoom.com

Списані авто поліції РФ

Списані авто поліції РФ

carakoom.com

Раніше OBOZREVATEL публікував фотографії нових електромобілів Volkswagen, які вже як кілька місяців зберігаються під відкритим небом Також з тематичного – нещодавно за океаном був знайдений автосалон з новими авто, які кинули ще 30 років тому.

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Тема
Новини автосвіту
Теги
б/к автомобіль ретро поліція
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