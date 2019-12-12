Електромобілі Tesla Model S і Porsche Taycan зіткнулися на автобані

Появи електромобіля Porsche Taycan публіка чекала давно – ще б пак, адже це перший реальний та гідний суперник (однак не конкурент!) Tesla Model S.

Водночас, окрім самої прем'єри автомобіля, громадськість дуже цікавило, як ця новинка покаже себе "у справі": наприклад, чи зможе вона обігнати "американця" на дорозі? На щастя, у OBOZREVATEL є відео, яке може деякою мірою пролити світло на це питання.

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У ролику відображено перше зіткнення Porsche Taycan з Tesla Model S у реальних умовах – на автобані. Заразом зйомка велася з німецького фастбека.

Отже, що ж ми бачимо в ролику? Porsche Taycan рухається на швидкості 250 км/год, але йому не вдається наздогнати Tesla Model S P100D, що йде попереду. До того ж, відрив досить істотний: спершу він становить кілька метрів, але потім "Тесла" ще більше виривається вперед.

Porsche Taycan. Швидкість – 250 км/год. Залишок пробігу – 32 км Скришот із відео

Однак є один нюанс, який варто врахувати: у "Тайкана" був невеликий залишковий заряд батареї – лише 32 км. Водій міг отримати попередження про негайне зупинення автомобіля будь-якої миті, не кажучи вже про те, що розгін "на повну" не був можливим.

Porsche Taycan не може наздогнати Tesla Model S Скришот із відео

Porsche Taycan vs Tesla Model S autoblog.com

Що стосується паспортних даних обох авто, вони мають наступний вигляд:

Tesla Model S P100D

Розгін до 100 км/год: 2,3 – 2.6 сек

Максимальна швидкість: 263 км/год

Porsche Taycan Turbo S

Розгін до 100 км/год: 2,66 сек

Максимальна швидкість: 260 км/год

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в Європі провели краштест Tesla Model X і Porsche Taycan.

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