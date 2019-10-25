Електромобіль Tesla звинуватили в смерті людини

Електромобілі все ще поводяться непередбачувано в реальному світі. Tesla Model S звинуватили в смерті людини під час пожежі.
Про це повідомляє Bloomberg. Близько року тому власник Model S, Омар Аван, через втрату керування врізався в дерево. Як часто буває з електромобілями, від удару батарея загорілася.
Tesla odel S
tesla.com
Один з найяскравіших елементів дизайну моделей "Тесла" — ефектні ручки дверей, які з'являються при виявленні власника з ключем.
Оповитий вогнем електромобіль, системи якого в такій ситуації, зрозуміло, знаходилися в аварійному режимі, не пускав пожежників в салон. Автомобіль просто не можна було відкрити, а до "захованих" дверних ручок ніяк не підступитися. Водій загинув від задухи і опіків, тепер його сім'я сформувала позов проти Tesla.
Tesla odel S
tesla.com
Судові експерти відзначили, що водій при ударі не отримав жодних травм. Тому, якби він не задихнувся всередині машини, швидше за все, залишився живим.
Мабуть, автовиробникові доведеться внести зміни в конструкцію своїх електромобілів, якщо Tesla притягнуть до відповідальності.
Висувні ручки дверей Tesla odel S
tesla.com
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