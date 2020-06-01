Електричний Porsche Macan: перші зображення

Уже як декілька років в мережі ходять чутки про те, що кросовер Porsche Macan повинен стати електричним. Відносно недавно німецький виробник офіційно підтвердив, що популярний SUV дійсно переїде на принципово новій силовій установці – незабаром машина буде живитися виключно від розетки.

Зі зміною поколінь Porsche Macan позбудеться своїх чотири- та шестициліндрових турбомоторів і отримає виключно електромотори. Як заявила Порше в своєму свіжому релізі, новий Макан буде "чисто електричним" – тобто ніяких компромісів у вигляді гібдрідних версій, очевидно, не буде.

Porsche Macan актуального покоління autoevolution.com

Про характеристики майбутнього електромобіля Порше поки нічого неясно, а ось перші зображення вже є. Ці картинки неофіційні (були зроблена незалежним дизайнером і опубліковані виданням Autoevolution), однак майбутній SUV виглядає на них цілком реалістично – у нього вигляд актуального покоління Macan, проте передня і задня частина оформлені абсолютно по-іншому: в дусі першого електромобіля Porsche, фастбека Taycan. Не виключено, що саме в такому дизайні і буде оформлена майбутня модель.

Porsche Macan EV - таким він може бути autoevolution.com

Porsche Macan EV - таким він може бути autoevolution.com

Достовірно відомо, що в основі Porsche Macan EV буде лежати новітня платформа, створена концерном VW спеціально для дорогих електромобілів – Premium Platform Electric. На цьому "візку" буде побудований ще ряд інших електрокарів німецької марки – на їх розробку та відправку у виробництво Порше вже виділила понад 600 млн євро.

Porsche Macan актуального покоління autoevolution.com

Дебютувати Porsche Macan EV повинен до кінця 2022 року.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Kia готує конкурента для Porsche Taycan.

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