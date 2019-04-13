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Зніматимуть на відео: у МВС розповіли нові деталі отримання водійських посвідчень

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Для проведення практичних іспитів з водіння в Україні закуплять камери відеоспостереження та інше спеціальне обладнання для аудіозапису, планшети для екзаменатора, де він буде відзначати помилки курсанта.

Про це в ефірі ObozTV розповів начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій. Він додав, що закупівлю техніки планують провести найближчим часом, і це допоможе уникнути багато провокаційних дій під час складання іспиту.

"Для кожного екзамену потрібно по 3-4 відеокамери. Це буде запобіжником для екзаменатора, щоб він не робив ніяких дурниць. А для кандидата у водії, зрозуміло, що це буде захист його інтересів. Він зможе погодитися або оскаржити рішення екзаменатора, якщо в нього інше бачення і він не згоден з результатом", – сказав він.

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Для складання тестів Головний сервісний центр на своєму сайті підготував перелік відкритих питань, по яких можна підготуватися до складання теоретичного екзамену, розповів Криклій.

"Також працює онлайн-тренажер, де можна перевірити, чи є достатня кількість знань, щоб скласти теорію", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вирішили змінити правила щодо порядку видачі посвідчень водія та навчання в автошколах. Рішення було прийнято Кабінетом міністрів на засіданні в середу, 3 квітня. Всі нововведення будуть вводитися поступово і повністю запрацюють лише через півроку.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Владислав Криклій 
Місце
Україна
Теги
ПДРводійські права
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Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
Вы себя в раде снимите на видео.
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