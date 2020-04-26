Єдиний в світі поліцейський Ferrari виставили на торги

Аукціонний будинок Girardo & Co шукає нового власника для унікального спорткара Ferrari 250 GTE 2 + 2 Polizia, виготовленого в 1962 році для поліції Риму.

Ferrari 250 GTE 2 + 2 Polizia girardo.com

У 60-ті роки технічних можливостей поліцейських Alfa Romeo вже не вистачало, щоб боротися з лихачами. Коли знаменитого римського поліцейського Армандо Спатафорі запитали, чого йому не вистачає, щоб протистояти правопорушникам, він, недовго думаючи, відповів: "Ferrari!". "Що ж, буде вам Ferrari", – відповіло керівництво.

Ferrari 250 GTE 2 + 2 Polizia girardo.com

Спатафорі був одним з чотирьох офіцерів римської поліції, відібраних для проходження спеціальних курсів швидкісного водіння Ferrari в Маранелло. Адже він мав водити потужний і швидкий Ferrari c 3-літровим V12 і максимальною швидкістю 250 км/год. Після закінчення курсів Спатафорі прибув на завод Ferrari і побачив свій новий автомобіль – 250 GTE 2 + 2 Series II з шасі 3999 GT.

Ferrari 250 GTE 2 + 2 Polizia girardo.com

Кузов для машини виготовило ательє Pininfarina в кінці серпня 1962 року, а остаточне складання була завершена в листопаді. Купе було пофарбовано в чорний колір і мало обробку зі штучної шкіри.

Ferrari 250 GTE 2 + 2 Polizia girardo.com

Всього було виготовлено два таких 250 GTE Polizia, але другий "прожив" всього кілька тижнів. На щастя, залишившийся екземпляр вірою і правдою служив Спатафоре і його колегам 6 років, ставши легендою.

Ferrari 250 GTE 2 + 2 Polizia girardo.com

Ferrari 250 GTE 2 + 2 Polizia girardo.com

Серед лихачів вважалося особливою честю вступити в протистояння зi Спатафорі і його Ferrari. Але досвід, майстерність і технічні можливості машини не залишали порушникам швидкісного режиму жодних шансів.

Ferrari 250 GTE 2 + 2 Polizia girardo.com

У 1968 році автомобіль пішов "на пенсію", а в 1972 році був проданий на публічному аукціоні. Його придбав Альберто Каппелла, який знав, що саме він купує. Завдяки йому машина ретельно оберегалась протягом 40 років.

Ferrari 250 GTE 2 + 2 Polizia girardo.com

Каппелла і два його сина брали участь в різних ретро заходах і багато подорожували по Італії та Європі. У 1984 році за кермо автомобіля знову сів Армандо Спатафора, взявши участь в ретрораллі Coppa delle Dolomiti. І через роки цей дует прекрасно себе показав, встановивши другий час в абсолютному заліку.

Ferrari 250 GTE 2 + 2 Polizia girardo.com

Ferrari 250 GTE 2 + 2 Polizia girardo.com

На початку 2000-х легендарний автомобіль виставили в експозиції організованого в Римі "Музею поліцейських машин". І це єдиний приватний автомобіль в Італії, який має офіційний дозвіл на використання всіх атрибутів справжнього поліцейського авто: сирен, синього проблискового маячка і полицеских лівреї "Squadra Volante".

Ferrari 250 GTE 2 + 2 Polizia girardo.com

У 2009 році автомобіль брав участь в презентації біографічної книги "Поліцейський на Ferrari", яку написала Кармен, дочка Армандо Спатафори. У наступні 6 років цей автомобіль брав участь в урочистих заходах, організованих поліцією по всій Італії.

Ferrari 250 GTE 2 + 2 Polizia girardo.com

З 2016 в колекції нагород машини з'явився приз знаменитого конкурсу краси Pebble Beach Concours d'Elegance. Тепер прийшов час легендi знайти свого нового господаря.

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