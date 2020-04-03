Дуже класну BMW E30 зібрали з інших моделей БМВ. Відео

На думку багатьох шанувальників марки, BMW 3 серії E30 є одним з кращих автомобілів, які коли-небудь продавала мюнхенська компанія. В даному ж випадку йдеться про дуже крутий, унікальний екземпляр "тридцятки", створений тюнінг-фахівцями.
Спочатку ця BMW 1991 року випуску була звичайним універсалом 316i, оснащена 97-сильним чотирициліндровим двигуном. Але сьогодні вона виглядає дещо інакше.
Тюнінгована BMW E30
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Компанія Castro Motorsports, що спеціалізується на переобладнанні автомобілів BMW, зробила старий "сарайчик" особливої копією M3, хоча оригінальна E30 M3 проводилася тільки в кузовах купе і кабріолет. Замість штатного мотора був встановлений 3,2-літровий рядний шестициліндровий двигун S54, який в основному використовувався більш молодою E46 M3 (такий автомобіль випускався у 2000-2006 роках). В результаті потужність універсала зросла приблизно до 540 к.с.; важить машина менше 1400 кг.
Тюнінгована BMW E30
autobild.de
Тюнінгована BMW E30
autobild.de
Тюнінгована BMW E30
autobild.de
Двигун працює в поєднанні з шестиступінчастою механічною коробкою передач, яка також дісталася від більш свіжого "баварця" – BMW 330i E46.
Тюнінгована BMW E30
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Аналогічним чином тюнери підійшли до підвіски – її зібрали з деталей інших моделей BMW M. Більше того, навіть гальма до універсалу перекочували від M3 E36. Колеса? Від культової "п'ятірки" в кузові Е39 ...
Тюнінгована BMW E30
autobild.de
Що стосується салону, його оживили шкіряними сидіннями, а комфорту додали за рахунок встановлення кондиціонера.
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