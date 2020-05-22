Дожилися: замість коліс на ВАЗ-2107 встановили крокуючі ноги

Уявити автомобіль з ногами замість коліс досить складно – таке можна побачити хіба що у голлівудських фантастичних фільмах. Проте, одні умільці вирішили втілити цю ідею у справжнісіньку реальність, незважаючи на усю її безглуздість та божевілля.

Пішли на це автори YouTube-каналу Гараж 54 – вони і до цього виділялися тим, що будували дуже незвичайні машини. Ентузіасти взяли старий ВАЗ-2107, і замість задніх коліс встановили на машину рухливі металеві ноги – точнісінько як у робота.

ВАЗ-2107 з ногами замість коліс Скрншот відео

Щоб складний механізм працював, довелося виконати чималу роботу – одним демонтажем коліс діло не обмежилося. Інженери посилили підвіску, для чого встановили жорсткий підрамник. Потім вони наскрізь просвердлили салон в задній частині і проклали дві великі труби, до яких приєднали "ноги". Механізму шагания задньої осі винахідники домоглися завдяки кривошипу – в процесі закручування він створює тягу на важелях, а ті, в свою чергу, запускають хід нових "коліс".

Підсумок всієї цієї інженерної затії? Автомобіль зміг на дуже маленькій швидкості крокувати асфальтом (вперед та назад), однак, як тільки опинився на гравійної дорозі, вийшов з ладу – напіввісь не витримала навантажень і тріснула.

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