До 80-річчя Бетмена створили суперкар: ефектні фото

Дизайнерське ательє Camal з Турина представило проект BAT80, присвячений 80-річчю "Темного лицаря".

Про це повідомляє прес-служба компанії. У цьому році легендарному Бетмену виповнюється 80 років, тому італійська дизайн-студія Camal вирішила подбати про "Темному лицарі" і створила в його честь суперкар BAT80 (щоб подивитися всі фото, доскролльте новина до кінця).

BAT80 camalstudio.com

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BAT80 camalstudio.com

Новинка виглядає не менш ефектно, ніж інші "Бетмобілі" з культового коміксу. При створенні проекту італійські дизайнери черпали натхнення в образах машин "Бетмена" минулих років.

BAT80 camalstudio.com

BAT80 camalstudio.com

Автомобіль витягнувся в довжину за рахунок унікального силового агрегату, в складі якого є електромотор-колеса, суперконденсатори і прискорювач елементарних частинок. Для охолодження двигуна використовується рідкий азот.

BAT80 camalstudio.com

BAT80 camalstudio.com

Кабіна виготовлена з багатошарового скла і для доступу всередину забезпечена зсувним куполом. Ультразвуковий радар дозволяє отримати тривимірне голографічне зображення навколишнього середовища.

BAT80 camalstudio.com

BAT80 camalstudio.com

BAT80 camalstudio.com

Для руху по складних поверхнях автомобіль забезпечили незвичайними адаптивними колесами. В екстремальних ситуаціях диски "випускають кігті", оберігаючи шини від пошкоджень.

BAT80 camalstudio.com

Для боротьби зі світовим злом BAT80 також забезпечили спереду хвильовими гарматами і бічним кулеметом, який може використовувати різні типи боєприпасів.

BAT80 camalstudio.com

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