Дівчина розбила Porsche на рівному місці під час паркування

Досить дивний випадок стався в Гонконзі за участю дорого кросовера Porsche. Дівчина намагалася припаркувати свій автомобіль, але в один момент "щось пішло не так" і машина виявилася розбитою.

Як випливає з ролика, опублікованого на YouTube, власниця "Порше" намагалася поставити машину на підземному паркінгу. Це довались їй досить складно, а потім вона взагалі вирішила покинути автомобіль, не закінчивши маневр і вийшла, по суті, на ходу.

Після того, як жінка вийшла з машини, вона почала котитися назад. В остаточному рахунку Porsche зіткнувся з бетонною опорою, вивернувши двері. Крім того, постраждав BMW, що стояв поряд.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що українець посадив свою машину на ланцюг, щоб її не забрав евакуатор.