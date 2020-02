Діти викрали два кросовери Lamborghini й розбили їх один об одного

Курйозний випадок трапився в США. Група підлітків викрала два нові кросовери Lamborgini Urus і в процесі "подорожі" розбила їх.

Як з'ясував OBOZREVATEL, о 3:05 ранку за місцевим часом поліцейське управління Вейленда отримало виклик про те, що в бостонському салоні Lamborghini спрацювала сигналізація. На місце події вирушив екіпаж патрульних, які дорогою туди помітили кілька кросоверів Lamborginini і седан Chevrolet Cruze, що їхав за ними.

Після того як поліцейські зіставили усі факти, вони зробили спробу зупинити "колону". Однак вимогам копів підкорився лише Cruze – "Уруси" ж злетіли з високою швидкістю і зникли.

На люксові кросовери передали орієнтування, а ось водія і пасажирів Cruze затримали: виявилося, що в машині перебували неповнолітні особи, у яких не було ані документів на автомобіль, ані водійських прав. Поки один із поліцейських розбирався з дітьми, інший офіцер попрямував до дилерського центру, в якому спрацювала сигналізація. На місці він побачив розбиту вітрину і два порожні місця, на яких, як не складно було здогадатися, стояли вкрадені Lamborghini Urus. Для розслідування події були викликані детективи.

Приблизно через 5 годин з поліцейськими Вейленда зв'язалися колеги з сусіднього міста Малда, які повідомили, що обидва Lamborgini Urus врізалися один в одного і пошкодили ще один автомобіль (Kia Soul). Одного з викрадачів вдалося затримати, а ось другий зник з місця ДТП.

Вкрадені Lamborgini Urus отримали помітні ушкодження під час аварії: у білого екземпляра виявилася розбита передня частина, а у чорного – фронтальна частина та "корма". Зате правоохоронці залишилися задоволені своєю роботою: як зазначило поліцейське управління Вейленда, цю справу вдалося "швидко вирішити" завдяки злагодженому зв'язку груп реагування і диспетчерів обох поліцейських департаментів.

One Lambo now towed away from Malden scene at Pearl / Charles streets. One remains. @ boston25 pic.twitter.com/kwE4NHcnhW