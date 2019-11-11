Дешевший за Renault Duster: новий кросовер б'є рекорди продажів

Renault Triber 2020 – новий компактний кросовер, який компанія підготувала спеціально для ринків, що розвиваються. Головні фішки – ціна і семимісний салон.

Як стало відомо OBOZREVATEL, новий кросовер "Рено Трайбер" при довжині всього 3990 мм пропонує сім посадкових місць. Якщо скласти третій ряд крісел, обсяг багажника перевищить 600 л.

Новий кросовер Renault Triber дуже сподобався покупцям group.renault.com

Цікаво, що в базовій комплектації ціна Renault Triber 2020 складає близько 7 тисяч доларів. При цьому виглядає бюджетний кросовер "Рено" більш ніж гідно. Модель отримала унікальні кузовні панелі, індивідуальний дизайн бамперів і зовнішньої світлотехніки.

Всередині автомобіль також виглядає сучасно завдяки комбінації різних матеріалів обробки, сенсорному екрану інформаційно-розважальної системи і мінімальній кількості фізичних кнопок.

Стильна зовнішність і практичний інтер'єр – сильні сторони Renault Triber group.renault.com

Двигун – літровий атмосферний мотор потужністю 72 л.с. В якості основи моделі використана модифікована версія платформи Renault Kwid. Цей автомобіль коштує ще менше – від 4 тис. дол. Правда, в цьому випадку запропоновано виключно п'ятимісний салон і не такий місткий багажник.

Інтер'єр Renault Triber 2020 виглядає акуратно і сучасно group.renault.com

На даний момент Renault Triber доступний тільки на індійському ринку. Там за два місяці продажів (вересень і жовтень 2019 роки) покупцям передали понад 11,5 тис. авто. У компанії розглядають плани появи моделі на інших ринках, але деталі і терміни поки невідомі.

Renault Kwid – кросовер, який поділився платформою з Triber group.renault.com

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