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17 грудня • оновлено в 18:56
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Дешевше за Hyundai Accent: новий бюджетний седан підірве ринок

2.5т
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Hyundai Aura 2020 – новий бюджетний седан, який виявиться навіть меншим і дешевшим за популярну модель Hyundai Accent.

Як стало відомо OBOZREVATEL, новинка заснована на платформі і агрегатах компактного хетчбека Hyundai i10. Власне, про це говорить і дизайн передньої частини – обидва автомобілі не приховують родинних зв'язків.

На даний момент Hyundai Aura виглядає відмінно

На даний момент Hyundai Aura виглядає відмінно

hyundai.com

Компанія поки розсекретила лише малюнки моделі, на яких компактний седан виглядає ефектним і динамічним автомобілем. На користь грає і колір – яскраво-червоний кузов привертає увагу. Залишається сподіватися, що в цілому палітра кольорів буде не менш соковитою.

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Безсумнівно, тут помітні стандартні елементи фірмових ескізів, які в конкретному випадку не доберуться до серійного автомобіля. Наприклад, колеса в дійсності виявляться набагато меншими, а капот і багажник будуть коротшими.

Корма Hyundai Aura 2020 отримала дуже характерний дизайн

Корма Hyundai Aura 2020 отримала дуже характерний дизайн

hyundai.com

Внаслідок таких трансформацій новий бюджетний седан Hyundai Aura вже не буде виглядати так атлетично і пропорційно. З іншого боку, конструктори на чільне місце поставили місткість і практичність, отже внутрішній простір не розчарує.

Інтер'єр Hyundai i10 майже без змін з'явиться в Hyundai Aura

Інтер'єр Hyundai i10 майже без змін з'явиться в Hyundai Aura

hyundai.com

А такий елемент, як чорні задні стійки для ефекту ширяючого даху обов'язково доберуться до конвеєра. Як і зовнішня світлотехніка c незвичайними "іклами" денних ходових вогнів, рознесених по сторонах передньої решітки.

Схожим чином вирішені відповідні елементи у хетчбека Hyundai i10, однак у нього ходові вогні круглої форми.

Hyundai i10 послужив основою для Aura 2020

Hyundai i10 послужив основою для Aura 2020

hyundai.com

Двигуни Hyundai Aura 2020:

  • бензиновий 1.0 турбо (100 л.с.)

  • бензиновий 1.2 (83 к.с.)

  • дизельний 1.2 турбо (75 к.с.)

На вибір будуть доступні 5-ступінчаста механічна КПП і роботизована коробка. Агрегати новий бюджетник запозичив у i10, напевно від нього ж дістанеться і салон. В цьому випадку Aura отримає сучасну передню панель з комбінованою обробкою і великим екраном мультимедіа.

Hyundai Aura приходить на зміну Hyundai Xcent

Hyundai Aura приходить на зміну Hyundai Xcent

hyundai.com

Седан Hyundai Accent – куди більший і дорогий автомобіль

Седан Hyundai Accent – куди більший і дорогий автомобіль

hyundai.com

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто нові авто бюджетний автомобіль Hyundai новини
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