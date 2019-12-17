Дешевше за Hyundai Accent: новий бюджетний седан підірве ринок

Hyundai Aura 2020 – новий бюджетний седан, який виявиться навіть меншим і дешевшим за популярну модель Hyundai Accent.

Як стало відомо OBOZREVATEL, новинка заснована на платформі і агрегатах компактного хетчбека Hyundai i10. Власне, про це говорить і дизайн передньої частини – обидва автомобілі не приховують родинних зв'язків.

На даний момент Hyundai Aura виглядає відмінно hyundai.com

Компанія поки розсекретила лише малюнки моделі, на яких компактний седан виглядає ефектним і динамічним автомобілем. На користь грає і колір – яскраво-червоний кузов привертає увагу. Залишається сподіватися, що в цілому палітра кольорів буде не менш соковитою.

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Безсумнівно, тут помітні стандартні елементи фірмових ескізів, які в конкретному випадку не доберуться до серійного автомобіля. Наприклад, колеса в дійсності виявляться набагато меншими, а капот і багажник будуть коротшими.

Корма Hyundai Aura 2020 отримала дуже характерний дизайн hyundai.com

Внаслідок таких трансформацій новий бюджетний седан Hyundai Aura вже не буде виглядати так атлетично і пропорційно. З іншого боку, конструктори на чільне місце поставили місткість і практичність, отже внутрішній простір не розчарує.

Інтер'єр Hyundai i10 майже без змін з'явиться в Hyundai Aura hyundai.com

А такий елемент, як чорні задні стійки для ефекту ширяючого даху обов'язково доберуться до конвеєра. Як і зовнішня світлотехніка c незвичайними "іклами" денних ходових вогнів, рознесених по сторонах передньої решітки.

Схожим чином вирішені відповідні елементи у хетчбека Hyundai i10, однак у нього ходові вогні круглої форми.

Hyundai i10 послужив основою для Aura 2020 hyundai.com

Двигуни Hyundai Aura 2020:

бензиновий 1.0 турбо (100 л.с.)

бензиновий 1.2 (83 к.с.)

дизельний 1.2 турбо (75 к.с.)

На вибір будуть доступні 5-ступінчаста механічна КПП і роботизована коробка. Агрегати новий бюджетник запозичив у i10, напевно від нього ж дістанеться і салон. В цьому випадку Aura отримає сучасну передню панель з комбінованою обробкою і великим екраном мультимедіа.

Hyundai Aura приходить на зміну Hyundai Xcent hyundai.com

Седан Hyundai Accent – куди більший і дорогий автомобіль hyundai.com

Новий корейський седан прийде на зміну Hyundai Xcent і виявиться значно дешевшим, ніж Hyundai Accent. Пріоритетним ринком для моделі стане Індія, але автомобіль з'явиться і в інших країнах.

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