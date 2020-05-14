Дешевше нікуди: які авто у Німеччині продають по 50 євро

Німеччина є однією з тих країн, де б/в авто коштують дуже дешево. Причому деякі машини віддають за копійки.

Наприклад, при бажанні можна навіть знайти авто за ... 50 євро. Звичайно, найчастіше стан таких легковиків залишає бажати кращого, але все йдеться про по-справжньому символічні гроші (якщо говорити про ціни на авто в цілому).

Авто за 50 євро Скріншот відео

Щоб довести існування таких пропозицій, OBOZREVATEL ознайомився з оголошеннями на популярному сайті mobile.de і склав добірку машин, які дійсно стоять 50 євро. Чому так дешево? В основному через те, що такі авто часто старі і навіть при незначних несправностях їх дешевше продати, ніж ремонтувати і оновлювати сертифікат допуску для експлуатації на дорогах TUV (у Німеччині його наявність обов`язкова). При цьому важливо зауважити, незважаючи на ціну майже всі автомобілі продають у стані "на ходу".

Ford Mondeo 1996 р.в.

Скріншот mobile.de

mobile.de

mobile.de

mobile.de

Візуально автомобіль виглядає більш менш – з видимих недоліків хіба що іржа на задніх колісних арках та тріщина на лобовому склі. Двигун, трансмісія і навіть кондиціонер – робочі. Пробіг – 279 000 км.

Ford Fiesta 2001 р.в.

Скріншот mobile.de

Навіть через 20 років і колосальну втрату вартості цей автомобіль все ще може похвалитися блиском кузова! А ще він відмінно працює, як запевняє власник.

Ford Fiesta 2002 р.в.

mobile.de

mobile.de

mobile.de

mobile.de

Як і у вищезгаданого Форда, основна проблема цієї Фієсти – іржа на арках. Автомобіль знаходиться вже без руху як мінімум два роки, але двигун перебуває в робочому стані. Пробіг – нібито 140 000 км.

Peugeot 306 1994 р.в.

Скріншот mobile.de

mobile.de

mobile.de

Ще один тридверний компактний хетч, але вже від французького Peugeot. В оголошенні зазначається, що автомобіль готовий до роботи, щоправда, у нього розрядився акумулятор. Пробіг – 157 000 км.

Volkswwagen Polo 1995 р.в.

Скріншот mobile.de

На фото автомобіль виглядає живим, однак продавець вказує що відсутній каталізатор. Зате диски – легкосплавні.

Бонус

Також можна подивитися відеоогляд автомобіля за 50 євро, про який його новий власник розповів відразу ж після покупки:

Раніше OBOZREVATEL публікував список кращих б / у авто вартістю до 4000 доларів.

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