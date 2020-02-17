Daewoo Lanos з номерами "0001": у мережі опублікували забавне фото

В Україні зняли на фото Daewoo Lanos з незвичайними номерами. В даному випадку мова йде про держзнаки, ціна яких становить половину вартості самої машини.

Як з'ясував OBOZREVATEL, у Ланоса на одеської реєстрації встановлені номери з комбінацією чисел "0001". Найчастіше такими номерами обзаводяться дорогі машини на зразок Mercedes-Benz, BMW або Lamborghini, тому побачити такі індивідуальні номери на народному седані дійсно дуже незвично.

Lanos c номерами 0001 instagram.com/krasivie_avtonomera_ua

Офіційно індивідуальні номери з чотирьох однакових цифр або комбінацією від 0001 до 0009 можна купити за 30 000 грн (трохи більше 1200 доларів), в той же час Lanos на вторинному ринку коштує в середньому приблизно 3000 доларів.

Швидше за все, такі номери у Ланоса тимчасово: красивий номер могли спеціально закріпити за недорогим автомобілем, щоб його ніхто не забрав (за даними сайту baza-gai.com.ua, до Dewoo цей самий номерний знак був закріплений за Porsche Panamera 2012 року). В Україні така практика зустрічається час від часу. Наприклад, в позаминулому році в Києві була помічений пікап Таврія з номерами "7777".

Таврія з номерами 7777 instagram.com/vehicles.exclusive

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні сфотографували унікальну 6-колісну Tyoyota, яка невідома навіть виробнику.

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