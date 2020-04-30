Головна Новини
30 квітня • оновлено в 15:19
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Citroen показав ідеальне авто для українських доріг

2.6т
Читати матеріал російською

Седан підвищеної прохідності Renault Logan Stepway (є і такий) отримав нового суперника – Citroen C3L. Отже, сегмент високих бюджетних седанів для поганих доріг зростає.

Новинка побудована на базі компактного кросовера Citroen C3-XR і використовує його техніку. У базовій версії модель отримала трициліндровий двигун об'ємом 1,2 л потужністю 116 к.с. Можливо, надалі в лінійці з'являться 1.2 на 136 к.с. та 1.6 на 117 к.с. – у бюджетного кросовера такі мотори є.

Новий Citroen C3L 2021

Новий Citroen C3L 2021

autohome.com.cn

Від свого донора новинка відрізняється кузовом, адже новий Сітроен C3L – це седан. Крім того, новинка приходить у сегмент, де вже є Рено Логан. C3L отримав збільшений до 180 мм дорожній просвіт і пластиковий обвіс з великими нефарбованими елементами, які додають брутальності. Але привід – тільки передній.

ЧИТАЙТЕ: Новий електромобіль вкрав дизайн у Citroen: фото

Салон ще не показали, але він напевно дістанеться від C3-XR. Отже, ми побачимо стильний лаконічний дизайн в дусі сучасних автомобілів бренду, великий монітор інформаційно-розважальної системи та опціональне двокольорове забарвлення.

Новий Citroen C3L 2021

Новий Citroen C3L 2021

autohome.com.cn

Новий Citroen C3L 2021

Новий Citroen C3L 2021

autohome.com.cn

Новий Citroen C3L 2021

Новий Citroen C3L 2021

autohome.com.cn

Незважаючи на те, що ця ж платформа використана в основі Citroen C-Elysee і Peugeot 301, новинка поки не стане глобальною моделлю і, у всякому разі спочатку, буде доступна тільки в Китаї за орієнтовною стартовою ціною $ 13 000. Хоча на українських дорогах такий автомобіль точно став би в нагоді.

Салон Citroen C3-XR

Салон Citroen C3-XR

citroen.com

Renault Logan Stepway

Renault Logan Stepway

group.renault.com

Розкішний седан DS 9, про який OBOZREVATEL вже розповідав раніше, готується до виходу на ринок для суперництва з кращими моделями BMW, Jaguar і Mercedes.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто нові авто бюджетний автомобіль кросовер Citroen
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 10406.

    Вилікувалися: 1238. Померли: 261.

  • У світі захворіли вже більше 3,2 мільйона осіб, загинули – 228 тисяч.

  • Ляшко заявив, що Україна вийшла на плато по COVID-19, прогноз оптимістичний.

  • Ліки від раку протестують на 120 хворих коронавірусом в Британії. Кажуть, вистачить 1 пігулки на добу.

  • Вчені озвучили смертельну небезпеку нових ліків від COVID-19.

Новини авто

Топпублікації

Топблоги