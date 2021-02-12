Citroen оновив компактний кросовер C3 Aircross

Сергій Іванов
Сергій Іванов
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3,8 т.
Citroen оновив компактний кросовер C3 Aircross

Французька компанія Citroen провела рестайлінг свого найменшого кросовера C3 Aircross.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Автомобіль отримав інший дизайн передньої частини кузова й тепер виглядає агресивно. В іншому C3 Aircross зберігся у первозданному вигляді. За рахунок нового переднього бампера С3 Aircross виріс на 6 мм у довжину (4160 мм).

Автомобіль отримав інший дизайн передньої частини кузова

У салоні з'явилися нові крісла Advanced Comfort, а інформаційно-розважальна система отримала більший 9-дюймовий екран. Мультимедіа підтримує Apple CarPlay та Android Auto, а також забезпечена бездротовою зарядкою для смартфона.

У салоні з'явилися нові крісла Advanced Comfort, а інфо-розважальна система отримала 9-дюймовий екран

Гамма двигунів не змінилася. Вона включає бензиновий турбомотор PureTech 1.2 (110 к.с./205 Нм і 130 л.с./230 Нм) і турбодизель BlueHDi 1.5, який також доступний у двох варіантах – 110 к.с./250 Нм та 120 к.с ./300 Нм. Для початкових версій зі 110-сильним мотором пропонуються 6-ступінчасті механічні коробки передач, а топовим покладено 6-ступінчастий "автомат". Привід здійснюється на передню пару коліс, а у якості опції можна замовити систему Grip Control, яка допоможе на легкому бездоріжжі.

Привід здійснюється на передню вісь, а як опція доступна система Grip Control

Покупцям новинки запропонують розширений список квітів і матеріалів обробки, а також нові легкосплавні 16 та 17-дюймові диски. У європейських дилерів С3 Aircross очікується у червні нинішнього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, фургон Citroen Berlingo став електричним, а Citroen Jumper переробили на ретрофургон 50-х років.

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