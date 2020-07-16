Чому в Україні вживані Renault Logan продають дорожче за нові

Популярний блогер ArchiLow вирішив з'ясувати одну з найдивніших загадок вторинного авторинку. А саме, дізнатися, чому ж в нашій країні вживані Renault Logan нерідко продають за ціною нового авто, а інколи й дорожче.

Така проблема дійсно існує: якщо зайти на популярні сайти з продажу вживаних авто, то можна виявити, що однорічні Логани із середнім пробігом у 30-40 тис. км продають за 10 – 13 тис. доларів. І це при тому, що у офіційних дилерів за ті самі гроші можна взяти такий самий новий автомобіль. Та ще й в аналогічній комплектації!

Renault Logan. Фото: Renault

Щоб розібратися в цій проблемі, ArchiLow вирішив зв'язатися в власниками таких авто. І ось яка вийшла картина:

часто аргументи власників з приводу високої ціни зводяться до того, що на машину ставилися різні аксесуари. Наприклад, додаткові хромовані вставки або ж чохли на сидіння. І все ж це не пояснює такі завищені цінники. До того ж, нерідко розповіді про допооснащення наводили на думку, що це вигадка;

у вартість вживаного авто закладають також додаткові витрати при покупці нового авто. Наприклад, той самий пенсійний збір та витрати на переоформлення.

деякі власники просто не могли аргументувати ціну, яку просили за авто.

Звичайно, можна знайти і екземпляри дешевше, проте все одно різниця при цьому невелика – на вживаному варіанті можуть скинути максимум 1000-2000 доларів. Але не виключено, що в такому випадку буде збільшений пробіг (в деяких випадках навіть понад 100 000 км) або ж автомобіль буде мати питання щодо стану кузова або ходової.

У кінцевому підсумку ArchiLow приходить до висновку, що ціни на вживані Renault Logan встановлюють "рандомно" і орієнтуючись на загальний стан справ на вторинному ринку. А на ньому, як відомо, ціни завищені. Причому останнім часом на тлі карантину (який, у свою чергу, спричинив за собою відкладений попит) вони злетіли до небес.

Увага! У відео міститься ненормативна лексика!

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