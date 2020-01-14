Chevrolet Cruze і не тільки: які авто померли у 2019 році

Традиційно кожен рік багатий на автомобільні новинки. Але, як відомо, диму без вогню не буває: поява нових машин нерідко супроводжується тим, що паралельно "відправляються на пенсію" деякі старі автомобілі.
OBOZREVATEL склав список машин, які були зняті з виробництва в 2019 році. Серед них існують як легендарні моделі (про які ми явно будемо шкодувати), так і маловідомі машини (запевняємо, їх зникнення буде не дуже помітним).
Chevrolet Cruze (1 покоління) - один з автомобілів, які зняли з виробництва
wroom.ru
Автомобілі, які зняли з виробництва у 2019 році
Cadillac CTS
newspressusa.com
2002 – 2019
Седан Cadillac CTS з'явився у 2002 році і змінив за час існування три покоління. Але тепер йому пора на спочинок – замість цієї моделі американці запропонують чотиридверне Cadillac CT5.
Cadillac XTS
newspressusa.com
2012 – 2019
Ще один седан Cadillac, до речі, дуже популярний на американському ринку, який також пішов на пенсію. Ще у 2016 році з'явився преміальний CT6, і в XTS вже тоді відпала необхідність. Однак, деякий час він все ж протримався на конвеєрі.
Chevrolet Cruze
newspressusa.com
2008 – 2019
Одна з найбільш доступних пропозицій C-сегмента також стала історією: GM остаточно та безповоротно зняв з конвеєра Chevrolet Cruze. Причина? Глобальний ринок все більше і більше вимагає кросоверів та позашляховиків.
Chevrolet Volt
newspressusa.com
2010 – 2019
На момент своєї появи Volt був однією з найцікавіших моделей – ще б пак, адже це гібрид – ДВЗ + електромотор! Його будували з прицілом на конкуренцію з Toyota Prius, але план провалився – "японець" у 6 разів обганяв "Шеві" по продажу.
Ford Taurus
newspressusa.com
1985 – 2019
Легенда американського автопрому, яку перемогли кросовери (так, Ford, як і Chevrolet, вирішив робити ставку на SUV). За 34 роки свого існування ця машина розійшлася тиражем у 8 млн екземплярів. Браво!
Jaguar XJ
newspress.co.uk
1968 – 2019
Представницький седан, одна з найбільш знакових моделей Jaguar, також покинув конвеєр у 2019 році. Однак йому готують наступника – зрозуміло, це буде електромобіль.
Nissan 370Z Roadster
newspressusa.com
2009 – 2019
Звичайна версія 370Z користується хорошим попитом, особливо у США, а ось "відкривашка" виявилася незатребуваною. А враховуючи також той факт, що автомобіль відверто старомодний, його вирішити прибрати в сторону.
Opel Adam
newspress.co.uk
2013 – 2019
Є в лінійці Opel малолітражка з красивою назвою Adam. Вірніше, була – через невелику популярність її зняли з виробництва. А заодно "під роздачу" потрапив ще один хетчбек – Karl.
Toyota Mark X
newspressusa.com
2004 – 2019
Toyota Mark X в наших краях не дуже відома, що цілком зрозуміло – модель призначалася для внутрішнього, японського ринку. Однак сам по собі автомобіль легендарний: у Японії він уособлював такі поняття, як справжня якість, комфорт та технології "тойотівськіх" авто.
Volkswagen Beetle
newspress.co.uk
2011 – 2019
Легендарний "Жук" остаточно пішов на пенсію – на моделі Beetle закінчується історія і культового Käfer, який випускався з 1938 по 2003 роки. Хоча, ні, стривайте ... якщо все піде добре, німці обіцяють відродити його у вигляді електрокара!
Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, німці назвали найкращі старі авто вартістю до 5000 євро.
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