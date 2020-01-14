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14 січня • оновлено в 12:02
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Chevrolet Cruze і не тільки: які авто померли у 2019 році

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Традиційно кожен рік багатий на автомобільні новинки. Але, як відомо, диму без вогню не буває: поява нових машин нерідко супроводжується тим, що паралельно "відправляються на пенсію" деякі старі автомобілі.

OBOZREVATEL склав список машин, які були зняті з виробництва в 2019 році. Серед них існують як легендарні моделі (про які ми явно будемо шкодувати), так і маловідомі машини (запевняємо, їх зникнення буде не дуже помітним).

Chevrolet Cruze (1 покоління) - один з автомобілів, які зняли з виробництва

Chevrolet Cruze (1 покоління) - один з автомобілів, які зняли з виробництва

wroom.ru

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Найдорожчі авто, що були продані у 2019 році

Автомобілі, які зняли з виробництва у 2019 році

Cadillac CTS

Chevrolet Cruze і не тільки: які авто померли у 2019 році

newspressusa.com

2002 – 2019

Седан Cadillac CTS з'явився у 2002 році і змінив за час існування три покоління. Але тепер йому пора на спочинок – замість цієї моделі американці запропонують чотиридверне Cadillac CT5.

Cadillac XTS

Chevrolet Cruze і не тільки: які авто померли у 2019 році

newspressusa.com

2012 – 2019

Ще один седан Cadillac, до речі, дуже популярний на американському ринку, який також пішов на пенсію. Ще у 2016 році з'явився преміальний CT6, і в XTS вже тоді відпала необхідність. Однак, деякий час він все ж протримався на конвеєрі.

Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze і не тільки: які авто померли у 2019 році

newspressusa.com

2008 – 2019

Одна з найбільш доступних пропозицій C-сегмента також стала історією: GM остаточно та безповоротно зняв з конвеєра Chevrolet Cruze. Причина? Глобальний ринок все більше і більше вимагає кросоверів та позашляховиків.

Chevrolet Volt

Chevrolet Cruze і не тільки: які авто померли у 2019 році

newspressusa.com

2010 – 2019

На момент своєї появи Volt був однією з найцікавіших моделей – ще б пак, адже це гібрид – ДВЗ + електромотор! Його будували з прицілом на конкуренцію з Toyota Prius, але план провалився – "японець" у 6 разів обганяв "Шеві" по продажу.

Ford Taurus

Chevrolet Cruze і не тільки: які авто померли у 2019 році

newspressusa.com

1985 – 2019

Легенда американського автопрому, яку перемогли кросовери (так, Ford, як і Chevrolet, вирішив робити ставку на SUV). За 34 роки свого існування ця машина розійшлася тиражем у 8 млн екземплярів. Браво!

Jaguar XJ

Chevrolet Cruze і не тільки: які авто померли у 2019 році

newspress.co.uk

1968 – 2019

Представницький седан, одна з найбільш знакових моделей Jaguar, також покинув конвеєр у 2019 році. Однак йому готують наступника – зрозуміло, це буде електромобіль.

Nissan 370Z Roadster

Chevrolet Cruze і не тільки: які авто померли у 2019 році

newspressusa.com

2009 – 2019

Звичайна версія 370Z користується хорошим попитом, особливо у США, а ось "відкривашка" виявилася незатребуваною. А враховуючи також той факт, що автомобіль відверто старомодний, його вирішити прибрати в сторону.

Opel Adam

Chevrolet Cruze і не тільки: які авто померли у 2019 році

newspress.co.uk

2013 – 2019

Є в лінійці Opel малолітражка з красивою назвою Adam. Вірніше, була – через невелику популярність її зняли з виробництва. А заодно "під роздачу" потрапив ще один хетчбек – Karl.

Toyota Mark X

Chevrolet Cruze і не тільки: які авто померли у 2019 році

newspressusa.com

2004 – 2019

Toyota Mark X в наших краях не дуже відома, що цілком зрозуміло – модель призначалася для внутрішнього, японського ринку. Однак сам по собі автомобіль легендарний: у Японії він уособлював такі поняття, як справжня якість, комфорт та технології "тойотівськіх" авто.

Volkswagen Beetle

Chevrolet Cruze і не тільки: які авто померли у 2019 році

newspress.co.uk

2011 – 2019

Легендарний "Жук" остаточно пішов на пенсію – на моделі Beetle закінчується історія і культового Käfer, який випускався з 1938 по 2003 роки. Хоча, ні, стривайте ... якщо все піде добре, німці обіцяють відродити його у вигляді електрокара!

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, німці назвали найкращі старі авто вартістю до 5000 євро.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто Виробництво
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