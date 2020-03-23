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23 березня • оновлено в 13:38
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Бюджетний варіант SEAT Tarraco і Skoda Kodiaq показали в Китаї

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Спільне підприємство FAW-VW початок продажу нового кросовера Jetta VS7.

Про це повідомляє портал СarNewsChina. Новинка створена на тій же платформі, що і популярні кросовери концерну Volkswagen – Seat Tarraco і Skoda Kodiaq, але відрізняється самобутнім дизайном зі східними мотивами.

У Піднебесній стартували продажі кросовера Jetta VS7

У Піднебесній стартували продажі кросовера Jetta VS7

.facebook.com / carnewschina

За своїми габаритними розмірами Jetta VS7 трохи поступається спорідненим Kodiaq і Tarraco: 4624х1841х1644 мм, а колісна база – 2730 мм.

Jetta VS7

Jetta VS7

.facebook.com / carnewschina

Новинка буде доступна з добре відомим по інших моделях Volkswagen 1,4-літровим турбованим мотором потужністю 150 к.с. і обертовим моментом 250 Нм. На вибір будуть запропоновані 6-ступінчаста "механіка" або 6-діапазонний "автомат".

Jetta VS7

Jetta VS7

.facebook.com / carnewschina

Для зниження собівартості моделі інтер'єр виглядає просто і нехитро. На відміну від більшості конкурентів, тут немає цифрових приладів або "просунутої" мультимедійної системи.

Дизайн салону простий і невибагливий

Дизайн салону простий і невибагливий

.facebook.com / carnewschina

Зате вартість новинки цілком гуманна – від 104 800 юанів ($ 14 770). Виробництво Jetta VS7 організовано на підприємстві FAW-VW в Ченду.

Jetta VS7 орієнтований на молодіжну аудиторію

Jetta VS7 орієнтований на молодіжну аудиторію

.facebook.com / carnewschina

Jetta VS7

Jetta VS7

.facebook.com / carnewschina

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Geely показала великий кросовер.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Китай
Теги
китайський автомобіль авто новини Seat Skoda FAW Volkswagen позашляховик кросовер
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